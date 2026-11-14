Raphinha s'en prend violemment à l'arbitre : il a commis des erreurs inacceptables en faveur du Japon

Raphinha, la star du Barça et de la sélection brésilienne, a lancé une attaque virulente contre l'arbitre du match amical au cours duquel son équipe nationale s'est inclinée face au Japon sur le score de 3-2, ce samedi matin, estimant que les erreurs d'arbitrage ont clairement influencé le déroulement de la rencontre.
La rencontre, dirigée par l'entraîneur Carlo Ancelotti, a été marquée par l'expulsion de Raphinha et du sélectionneur de l'équipe du Brésil, après qu'ils eurent contesté les décisions de l'arbitre à la suite du troisième but inscrit par le Japon.
Raphinha a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne « Globo » après le match : « Tout d'abord, je voudrais profiter de l'occasion pour m'excuser de cette expulsion. Il est difficile de se contrôler dans de telles situations, surtout avec le nombre d'erreurs commises par l'arbitre. »
Il a ajouté : « J'ai tenté de lui parler, mais je n'ai pas senti qu'il était ouvert au dialogue. Je pense qu'il a commis de nombreuses erreurs durant le match, et je vais essayer de croire que ce n'étaient que de simples erreurs, mais ce qui s'est passé est inacceptable. »
La star du Barça a poursuivi : « Il y a eu une faute avant le premier but, et le joueur a également touché le ballon de la main, mais cela peut se comprendre selon les règles actuelles. Il y a aussi eu un penalty évident en ma faveur, puis est venu leur troisième but. »
Il a précisé : « Il y a eu une faute très claire sur João, mais l'arbitre a décidé de laisser le jeu se poursuivre, et avec l'aide de la technologie de l'arbitrage vidéo, le but a été validé. »
Raphinha a enchaîné : « Nous avons essayé de donner le meilleur de nous-mêmes dès le début du match, sans ignorer les points que nous devons améliorer. Nous progressons et nous commençons à nous trouver sur le terrain. »
Il a continué : « De mon point de vue, nous avons livré un grand match, et notre prestation en seconde période a été bien meilleure que celle de la première, mais lorsque l'on est contraint de jouer aussi contre l'arbitre, les choses deviennent difficiles. »
Il a conclu ses propos en déclarant : « Nous ne pouvons pas passer sur ce qui s'est produit au niveau de l'arbitrage sans prendre une position claire. »
L'équipe du Japon avait mené deux buts à zéro dès la 19e minute de la rencontre, avant que Vinicius Junior ne réduise l'écart à la 33e minute de la première période, puis ajoute le deuxième but du Brésil à la 30e minute de la seconde période.
Mais Sakamoto a scellé la victoire en faveur de la sélection asiatique, après avoir inscrit le troisième but dans le temps additionnel.
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J’ai commencé mon parcours dans le monde du journalisme en 2012 à travers le journal égyptien *Al Tahrir*, où je me suis d’abord spécialisé dans la politique locale, avant d’opérer un virage vers le journalisme sportif à partir de 2014, toujours au sein du même journal. Par la suite, j’ai poursuivi mon expérience d’écriture avec les journaux *Al Fariq* et *Al Maqal*.
Après m’être spécialisé dans la couverture du football local en Égypte, j’ai entamé mon parcours dans le football international en 2018 via *Al Ain Sports* pour une durée de six mois, avant de réaliser mon rêve en rejoignant l’équipe de Kooora, le plus grand site sportif au monde, afin de continuer à poursuivre ma passion pour le football européen depuis le début du siècle.
Je suis passionné par le football mondial depuis la Coupe du monde 1998. Cependant, mon histoire d’amour avec le football européen a réellement commencé avec le suivi de la Ligue des champions au début du siècle, ce qui m’a particulièrement attaché au football italien, et notamment à l’AC Milan, le club que j’ai décidé de soutenir sans aucune hésitation dès le premier match que j’ai regardé. Malgré mon admiration, à certaines périodes durant mon enfance, pour Arsenal, Barcelone et Manchester United, les Rossoneri occupent toujours une place spéciale dans mon cœur.
Je suis spécialisé dans la traduction des actualités internationales, ainsi que dans le suivi des coulisses des transferts et des événements cachés au sein des vestiaires, tels que rapportés par la presse mondiale.
Quant à mon équipe-type de tous les temps, je choisis Gianluigi Buffon dans les cages, avec devant lui une défense composée de Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta et Cafu. Au milieu de terrain, je m’appuie sur Clarence Seedorf, Luka Modrić et Zinedine Zidane. En attaque, je place ma légende Ricardo Kaká aux côtés de Ronaldinho et Zlatan Ibrahimović.
Au cours de mon travail chez Kooora, j’ai publié de nombreux reportages, histoires et analyses, parmi lesquels :
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