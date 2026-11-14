Raphinha s'en prend violemment à l'arbitre : il a commis des erreurs inacceptables en faveur du Japon

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Raphinha, la star du Barça et de la sélection brésilienne, a lancé une attaque virulente contre l'arbitre du match amical au cours duquel son équipe nationale s'est inclinée face au Japon sur le score de 3-2, ce samedi matin, estimant que les erreurs d'arbitrage ont clairement influencé le déroulement de la rencontre.

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La rencontre, dirigée par l'entraîneur Carlo Ancelotti, a été marquée par l'expulsion de Raphinha et du sélectionneur de l'équipe du Brésil, après qu'ils eurent contesté les décisions de l'arbitre à la suite du troisième but inscrit par le Japon.

Raphinha a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne « Globo » après le match : « Tout d'abord, je voudrais profiter de l'occasion pour m'excuser de cette expulsion. Il est difficile de se contrôler dans de telles situations, surtout avec le nombre d'erreurs commises par l'arbitre. »

Il a ajouté : « J'ai tenté de lui parler, mais je n'ai pas senti qu'il était ouvert au dialogue. Je pense qu'il a commis de nombreuses erreurs durant le match, et je vais essayer de croire que ce n'étaient que de simples erreurs, mais ce qui s'est passé est inacceptable. »

La star du Barça a poursuivi : « Il y a eu une faute avant le premier but, et le joueur a également touché le ballon de la main, mais cela peut se comprendre selon les règles actuelles. Il y a aussi eu un penalty évident en ma faveur, puis est venu leur troisième but. »

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Il a précisé : « Il y a eu une faute très claire sur João, mais l'arbitre a décidé de laisser le jeu se poursuivre, et avec l'aide de la technologie de l'arbitrage vidéo, le but a été validé. »

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Raphinha a enchaîné : « Nous avons essayé de donner le meilleur de nous-mêmes dès le début du match, sans ignorer les points que nous devons améliorer. Nous progressons et nous commençons à nous trouver sur le terrain. »

Il a continué : « De mon point de vue, nous avons livré un grand match, et notre prestation en seconde période a été bien meilleure que celle de la première, mais lorsque l'on est contraint de jouer aussi contre l'arbitre, les choses deviennent difficiles. »

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Il a conclu ses propos en déclarant : « Nous ne pouvons pas passer sur ce qui s'est produit au niveau de l'arbitrage sans prendre une position claire. »

L'équipe du Japon avait mené deux buts à zéro dès la 19e minute de la rencontre, avant que Vinicius Junior ne réduise l'écart à la 33e minute de la première période, puis ajoute le deuxième but du Brésil à la 30e minute de la seconde période.

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Mais Sakamoto a scellé la victoire en faveur de la sélection asiatique, après avoir inscrit le troisième but dans le temps additionnel.