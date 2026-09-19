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Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Raphinha rouvre le livre de la magie brésilienne : un triplé et 12 buts pour un début tonitruant

FC Séville vs FC Barcelone
FC Séville
FC Barcelone
LaLiga
Raphinha
Espagne
Brésil

Une forme exceptionnelle

Le Brésilien Raphinha, capitaine du Barça, a poursuivi sa forme éclatante en Liga après avoir inscrit un doublé face à Séville lors de la rencontre disputée au stade Ramón Sánchez Pizjuán, dans le cadre de la septième journée du championnat, guidant son équipe vers un retour au score et renforçant sa place de leader au classement des buteurs de la compétition.

Séville avait ouvert le score à la 19e minute par l'intermédiaire de Youssef Fofana, avant que le Barça n'égalise seulement trois minutes plus tard : Raphinha a profité d'une passe d'Andreas Christensen pour se lancer dans la surface de réparation, éliminer un défenseur sévillan et loger tranquillement le ballon au fond des filets.

Raphinha a ensuite signé son deuxième but de la rencontre, sur une offrande de son coéquipier Lamine Yamal, portant son total à 11 buts lors de ses sept premiers matchs en Liga, ce qui lui permet de conserver seul la tête du classement des buteurs de la compétition, avant d'être remplacé à la 76e minute par Karim Adeyemi.

Avec ce chiffre, Raphinha confirme son début de saison exceptionnel, lui qui s'est imposé comme l'une des principales armes offensives du Barça, alors que Lamine Yamal poursuit lui aussi sa présence influente au sein de l'équipe, que ce soit par ses buts ou par ses passes décisives.

Grâce à ce but, Raphinha a pris ses distances en tête du classement des buteurs, tandis que Lamine Yamal, Kylian Mbappé et Sergio Camello occupent les places de poursuivants avec 7 buts chacun.

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