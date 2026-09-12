Parler de l'éclosion de Raphinha avec le Barça n'est plus une simple étincelle exceptionnelle ni une flambée passagère : les chiffres confirment que la star brésilienne a atteint un stade qui fait d'elle l'un de ses compatriotes les plus marquants dans l'histoire du club catalan.

Avec ses deux buts inscrits face au Feyenoord lors de l'entrée en lice du Barça en Ligue des champions, Raphinha a égalé les statistiques de son modèle Neymar sous le maillot catalan dans la compétition continentale, se rapprochant un peu plus de l'élite des stars brésiliennes qui ont brillé au Barça, au premier rang desquelles Evaristo, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho et Neymar.

Raphinha est arrivé au Barça il y a 4 ans, sans le grand tapage qui avait accompagné l'arrivée de certains de ses compatriotes, mais il a réussi, grâce au travail, au professionnalisme, à la détermination, à la qualité et à la capacité à surmonter les difficultés, à gagner la confiance des supporters du club et à s'imposer comme l'un des éléments les plus importants de l'équipe.

Hansi Flick a joué un rôle central dans cette évolution, le technicien allemand ayant trouvé la meilleure manière d'exploiter les qualités du joueur et de le pousser, chaque saison, vers de nouveaux défis, ce que Raphinha a accepté et su transformer en atout.

Un début exceptionnel

Raphinha vit un début de saison historique, après s'être transformé en véritable pointe d'attaque, réussissant à inscrire 8 buts lors de ses 5 premiers matchs officiels, dont 6 en Liga et 2 en Ligue des champions, tout en portant le brassard de capitaine.

Le Brésilien a prouvé qu'il était capable de tenir avec une grande efficacité le rôle d'avant-centre à un moment où le Barça avait besoin de compenser l'absence de Robert Lewandowski, ainsi que l'échec de la signature de Julián Álvarez.

Avec ses performances actuelles, Raphinha est devenu l'un des attaquants les plus décisifs d'Europe, après avoir réussi à s'adapter à un nouveau poste sans rien perdre de sa dangerosité ni de son influence habituelle.

La Ligue des champions, son terrain de jeu

Le stade du Feyenoord a été le témoin de l'un des matchs les plus marquants de Raphinha cette saison, puisqu'il a inscrit deux buts lors d'une soirée pluvieuse au cours de laquelle il a livré une prestation exceptionnelle.

Ce doublé n'a pas seulement compté pour la manière dont les deux buts ont été inscrits, il revêtait aussi une valeur historique, Raphinha entrant dans le top 10 des meilleurs buteurs brésiliens de l'histoire de la Ligue des champions et égalant les statistiques de Neymar avec le Barça dans la compétition.

En 34 matchs européens sous le maillot du Barça, Raphinha a inscrit 21 buts et délivré 18 passes décisives, atteignant ainsi 39 contributions directes.

Neymar, lui, au cours des quatre saisons passées au Barça entre 2013-2014 et 2016-2017, a inscrit 21 buts et délivré 19 passes décisives en 40 matchs de Ligue des champions, pour un total de 40 contributions décisives.

Fait notable : Raphinha a réalisé ses statistiques en un nombre de minutes inférieur, ayant disputé 2 610 minutes en Ligue des champions, contre 3 408 pour Neymar, ce qui lui confère un meilleur ratio en matière d'efficacité offensive.

Il reste toutefois à Neymar une supériorité historique importante, lui qui a été sacré champion de la Ligue des champions avec le Barça en 2015, lors de la saison où l'équipe a réalisé un triplé historique sous la direction de Luis Enrique.

Neymar, un modèle à part

Ronaldinho Gaúcho était, comme Raphinha, un modèle durant son enfance, d'autant que l'ancienne star du Barça est liée par une amitié avec le père du joueur, mais Neymar a par la suite occupé une place particulière dans le cœur de l'actuelle star du Barça.

Raphinha a toujours considéré Neymar comme l'un des plus grands talents issus du Brésil à l'ère moderne, et leur participation commune avec la sélection brésilienne a constitué une occasion de renforcer leur relation, avant qu'elle ne se transforme en une solide amitié en dehors des terrains également.

En mai dernier, lorsque Carlo Ancelotti a annoncé la liste du Brésil pour la Coupe du monde, Raphinha et son épouse Natalia ont été parmi les premiers à contacter Neymar à Santos pour le féliciter de son retour dans la liste de la sélection.

C'est pourquoi égaler les statistiques de Neymar avec le Barça en Ligue des champions a une saveur toute particulière pour Raphinha, qui se rapproche d'un nouveau pas de l'objectif qu'il s'était fixé dès son arrivée au club : laisser son nom gravé dans l'histoire du Barça.

Les données actuelles indiquent que l'histoire ne s'arrêtera pas là, d'autant que le Barça a déjà commencé à réfléchir à l'amélioration et à la prolongation du contrat de Raphinha, une démarche qui reflète le statut qu'il a atteint au sein de l'équipe.