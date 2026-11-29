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Barcelone a totalement dominé son match face au Deportivo La Corogne, remporté 5-1 ce dimanche, lors d'une rencontre marquée par un brio offensif remarquable des hommes de Hans Flick, qui ont profité du faux pas du Real Madrid face à Alavés pour consolider leur place de leader et creuser l'écart sur leurs poursuivants.

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Barcelone a fait la différence dans cette rencontre de la 14e journée de Liga, grâce à un début de match parfait, une maîtrise totale du ballon sur les deux mi-temps et de nombreuses offensives dangereuses.

Selon le quotidien « AS », Barcelone a eu 74,1 % de possession contre 25,9 % pour le Deportivo La Corogne, signe de la mainmise totale du Barça sur le ballon.

Le journal souligne que Barcelone a cumulé 2,75 buts attendus (xG) dans ce match, un total remarquable, plus du double de celui du Deportivo (1,34), soit une production offensive conforme au score final retentissant de 1-5.

Barcelone a tenté 23 tirs contre 7 pour le Deportivo, preuve d'une nette supériorité offensive pendant les 90 minutes.

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Au cours de la rencontre, Barcelone a cadré 12 tirs contre 5 pour son adversaire, un chiffre qui montre combien de fois le Barça a trouvé le chemin du but.

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Le club catalan a enchaîné les passes à un rythme impressionnant, avec 766 passes contre 259 pour le Deportivo, et a totalement contrôlé le tempo du match.

La pression constante exercée dans le camp adverse s'est traduite par 170 passes de Barcelone dans le dernier tiers du terrain, contre 61 pour le Deportivo.

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Raphinha et Pedri brillent

L'attaquant brésilien Raphinha a été l'homme du match : auteur d'un triplé, il a aussi terminé en tête des joueurs barcelonais en nombre de tirs (7) et d'occasions créées (6).

Pedri, la star du milieu de terrain, a pour sa part été le joueur le plus impliqué dans le jeu avec 133 actions, et il a également terminé en tête de son équipe pour les passes réussies, avec 109 passes.

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Les cinq buts de Barcelone en détail

Barcelone a pris un départ idéal qui a surpris les locaux, Lamine Yamal ouvrant le score après moins de 90 secondes , au terme d'une action construite qu'il a lancée par un échange avec Pedri, avant d'envoyer un centre à ras de terre que Dani Olmo a intelligemment laissé passer, trompant le gardien du Deportivo pour finir au fond des filets.

La réponse du Deportivo ne s'est pas fait attendre : Aubameyang a égalisé à la 9e minute, profitant d'une passe de Nsongo et prenant le dessus sur Pau Cubarsí dans un duel physique, avant de loger le ballon du pied droit dans le but de Joan García.

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Mais Barcelone a rapidement repris l'avantage : Dani Olmo s'est élevé sur un centre de Gordon venu de la gauche pour placer une tête au fond des filets à la 20e minute, permettant au club catalan de virer en tête à la pause, sur le score de deux buts à un.

Dès le début de la seconde période, Barcelone a pris le contrôle des opérations, et Raphinha a creusé l'écart en inscrivant le troisième but à la 50e minute, à la réception d'un centre précis de Lamine Yamal, profitant de l'absence de marquage au second poteau. Il offrait ainsi à son équipe une avance confortable et compliquait encore la tâche du Deportivo pour revenir dans le match, alors que la domination catalane se poursuivait en matière de possession et d'occasions.

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Malgré les tentatives des locaux pour réduire l'écart, Barcelone est resté le plus dangereux, et Raphinha a inscrit son deuxième but, le quatrième de son équipe, à la 83e minute, en profitant d'un ballon renvoyé par la défense du Deportivo après une passe de Koundé destinée à Gordon. Le club catalan a maintenu sa pression jusqu'aux dernières minutes, sans laisser à son adversaire la moindre occasion réelle de retrouver son équilibre ou de menacer le résultat.

Raphinha a conclu ce festival offensif en marquant le cinquième but à la 2e minute du temps additionnel, sur une superbe passe de Lamine Yamal. Il atteint ainsi la barre des 18 buts cette saison et compte quatre longueurs d'avance sur Kylian Mbappé au classement des buteurs. Le Brésilien continue d'afficher un niveau offensif remarquable, qui fait de lui l'une des principales stars de Barcelone cette saison et un sérieux prétendant au titre de meilleur buteur de la compétition.

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Grâce à cette victoire, Barcelone consolide sa première place en Liga et porte son avance à 5 points sur l'Atlético de Madrid (avant leur confrontation de mercredi), profitant de la défaite du Real Madrid face à Alavés. Le Deportivo La Corogne, lui, continue de souffrir à la 13e place, avec une seule victoire lors de ses neuf derniers matchs de championnat, et la pression s'accentue à mesure que ses résultats déclinent et qu'il s'éloigne des places de tête.