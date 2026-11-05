Raphinha est là pour rester ! Le FC Barcelone prolonge son brillant capitaine brésilien jusqu’en 2030 avec un nouveau contrat XXL

Partager Suivez GOAL sur Google

Le FC Barcelone a officiellement assuré l’avenir à long terme de Raphinha après la signature par le Brésilien d’une importante prolongation de contrat, qui le lie au club jusqu’en 2030. Le capitaine de 29 ans affiche une forme éblouissante cette saison, confirmant son statut parmi les attaquants les plus efficaces du football mondial.

Publicité

Un engagement envers le géant catalan

Le FC Barcelone a confirmé que Raphinha était parvenu à un accord pour prolonger son aventure au club de plusieurs années. Ce nouveau contrat garantit que l’international brésilien restera au Camp Nou au moins jusqu’au 30 juin 2030. Cette prolongation marque une déclaration d’intention forte du Barça, qui récompense un joueur devenu un leader essentiel de l’équipe première.

Le club a annoncé la nouvelle jeudi matin, soulignant la volonté commune de poursuivre une collaboration qui a déjà apporté de nombreux trophées : « Le FC Barcelone et Raphael Dias Belloli, connu dans le monde du football sous le nom de Raphinha, sont parvenus à un accord pour prolonger le contrat du joueur, qui restera au club jusqu’au 30 juin 2030. Le Brésilien a rejoint le Barça lors de la saison 2022/23. Depuis, il a disputé 190 matches, inscrit 94 buts et remporté trois titres de Liga (2022/23, 2024/25 et 2025/26), une Coupe du Roi (2024/25) et trois Supercoupes d’Espagne (2022/23, 2024/25 et 2025/26). Face à Aston Villa, il a d’ailleurs égalé Adriano Correia au quatrième rang des Brésiliens ayant disputé le plus de matches dans l’histoire du FC Barcelone. »

À la hauteur des légendes, à l’assaut des records

Les dernières performances de l’attaquant brésilien devant le but lui ont permis d’atteindre le total impressionnant de 94 réalisations avec le FC Barcelone, égalant ainsi le légendaire Ronaldinho. Pour un joueur arrivé sous le poids de fortes attentes, rejoindre le total de buts de l’icône imprévisible qui faisait autrefois se lever le Camp Nou représente un immense accomplissement personnel.

En rejoignant l’une des figures les plus aimées de l’histoire du football, Raphinha a définitivement pris place parmi les grands Brésiliens à avoir porté le célèbre maillot blaugrana. Si Ronaldinho a enchanté les supporters par sa magie et sa créativité inoubliable, Raphinha a écrit son propre chapitre grâce à son engagement sans relâche, sa rigueur tactique et son sang-froid devant le but. Ce cap remarquable le fait passer du statut de joueur clé à celui de figure de l’histoire du Barça, inscrivant durablement son nom aux côtés des plus grands de ce sport.

Publicité Publicité

Une forme irrésistible en 2026-27

La décision de lui proposer une prolongation de longue durée tient en grande partie aux performances extraordinaires de Raphinha lors des premiers mois de la saison 2026-27. Il a déjà marqué 19 fois cette saison, dont 15 buts en Liga et quatre en Ligue des champions. Son efficacité l’a propulsé en tête du classement des buteurs du championnat, faisant sans doute de lui l’attaquant le plus dangereux évoluant actuellement dans le football européen.

Prochains matchs ATM LaLiga 15:00 BAR

L’importance de Raphinha ne se limite pas à ses buts : il a également assumé un rôle majeur de leader au sein de l’équipe cette saison. Sa capacité à montrer l’exemple, associée à son pressing intense, en a fait l’un des favoris des supporters du Barça. Pour les dirigeants du club, sa prolongation était une priorité afin de préserver le noyau compétitif de l’équipe, engagée sur plusieurs fronts dans un calendrier exigeant.

Cap sur la course au titre

Cette annonce arrive à point nommé pour renforcer l’équipe avant un choc à fort enjeu contre l’Atlético de Madrid ce week-end. À l’approche de la trêve internationale, le FC Barcelone comptera sur son capitaine, qui vient de prolonger, pour poursuivre sa série de buts et conserver la tête du classement. Sa présence apporte un atout tactique qui sera crucial dans la conquête de nouveaux trophées.