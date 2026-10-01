Les supporters du Barça attendent avec impatience de savoir si la gêne qui a éloigné Raphinha de la sélection brésilienne n'était qu'une simple gêne, ou si le capitaine de l'équipe catalane et l'un des joueurs les plus décisifs en ce début de saison dans l'effectif de l'entraîneur Hansi Flick souffre d'un problème plus grave.

La fédération brésilienne a publié un communiqué officiel hier matin, mercredi, annonçant le retour de Raphinha au Barça, à titre préventif, après sa blessure avec la sélection de son pays lors d'un match amical face à l'Australie.

Raphinha a marqué un but sur penalty dans cette rencontre qui s'est soldée par une victoire de la Seleção (4-2), mais il a quitté le terrain à l'issue de la première mi-temps, après s'être blessé en raison d'un gonflement à la cuisse droite.

La fédération brésilienne a précisé dans son communiqué que Raphinha souffre d'un « œdème musculaire », raison pour laquelle il a été écarté de la liste de l'entraîneur Carlo Ancelotti avant le match amical face à l'Inde.

L'attaquant brésilien a quitté le camp d'entraînement de la sélection de son pays et doit arriver au Barça aujourd'hui, jeudi, où le club l'attend pour lui faire passer les examens médicaux nécessaires. Tout dépendra, en premier lieu, du degré de fatigue de Raphinha à son arrivée, puisqu'il aura passé plus de 20 heures de vol lors de son retour d'Australie, selon le journal «Mundo Deportivo ».

Le club catalan cherche à connaître avec précision et dans le détail les causes possibles ayant conduit à l'œdème dont il souffre et qui l'a éloigné de la sélection brésilienne avant la date prévue.



