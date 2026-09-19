Le FC Barcelone a pris trois points lors de son déplacement à Séville grâce à une nouvelle prestation phénoménale de Raphinha. Le Brésilien, qui est sur le point de prolonger son contrat, a personnellement évité que le but d’ouverture de Youssouf Fofana ne débouche sur une perte de points en inscrivant un triplé : 1-3.

Du côté du Barça, c’est le débutant Dominik Livakovic qui gardait les buts. L’expérimenté Croate (31 ans) a été titularisé parce que le premier choix Joan García a subi une blessure au ménisque et devra encore rester sur la touche pendant plusieurs semaines.

Séville a pris l’avantage après un peu moins de vingt minutes au Ramón Sánchez Pizjuán. Félix Correia a eu trop d’espace sur le côté gauche du terrain face au latéral droit Eric García, qui n’est pas arrivé à temps pour neutraliser le centre et a vu Fofana marquer de la tête : 1-0.

Séville n’a pas pu profiter de son avantage plus de trois minutes. Andreas Christensen a délivré une excellente passe en profondeur pour Raphinha, qui a envoyé le défenseur Arouna Sanganté sur les fesses avec son crochet avant de battre aussi Odysseas Vlachodimos : 1-1.

Barcelone était clairement d’un niveau supérieur à Séville, mais n’a pas pu convertir sa domination en avantage avant la pause. Après le repos, l’équipe d’Hansi Flick y est parvenue. Lamine Yamal a parfaitement centré pour Raphinha, dont la tête s’est révélée trop puissante pour Vlachodimos : 1-2.

Un quart d’heure plus tard, le super duo Yamal - Raphinha a encore frappé. Le premier a servi Raphinha en profondeur avec énormément de toucher, et ce dernier a lobé Vlachodimos, sorti à sa rencontre, avec confiance et un calme glacial : 1-3.

Le score en est resté à 1-3, et Raphinha en est désormais à quatorze buts et trois passes décisives en seulement huit matches (Ligue des champions et Liga). Lors du seul match où il n’a pas marqué, à l’extérieur contre Levante, l’attaquant de 29 ans a tout de même signé deux passes décisives. Raphinha n’est d’ailleurs pas nommé pour le Ballon d’Or.