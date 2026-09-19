Le FC Barcelone a pris trois points lors de son déplacement à Séville grâce à une nouvelle prestation phénoménale de Raphinha. Le Brésilien, qui est sur le point de prolonger son contrat, a personnellement fait en sorte que l’ouverture du score de Youssouf Fofana ne débouche pas sur une perte de points en signant un triplé : 1-3.

À Barcelone, un débutant gardait les buts en la personne de Dominik Livakovic. L’expérimenté Croate (31 ans) a été titularisé parce que le premier choix Joan García a subi une blessure au ménisque et devra encore rester sur la touche pendant plusieurs semaines.

Séville a pris l’avantage après un peu moins de vingt minutes au Ramón Sánchez Pizjuán. Félix Correia a eu trop d’espace sur le côté gauche du terrain face au latéral droit Eric García, qui n’est pas arrivé à temps pour neutraliser le centre et a vu Fofana placer sa tête : 1-0.

Séville n’a pas pu profiter de son avance pendant plus de trois minutes. Andreas Christensen a adressé une excellente passe en profondeur à Raphinha, qui a mis le défenseur Arouna Sanganté sur les fesses avec son crochet avant de battre aussi Odysseas Vlachodimos : 1-1.

Barcelone était clairement d’un niveau supérieur à Séville, mais n’a pas pu convertir sa domination en avantage avant la pause. Après le repos, l’équipe de Hansi Flick y est parvenue. Lamine Yamal a parfaitement centré pour Raphinha, dont la tête s’est révélée trop puissante pour Vlachodimos : 1-2.

Un quart d’heure plus tard, le super duo Yamal-Raphinha a encore frappé. Le premier a servi Raphinha en profondeur avec énormément de toucher, et celui-ci a lobé le ballon au-dessus de Vlachodimos, sorti à sa rencontre, avec une grande confiance et un calme glacial : 1-3.

Le score en est resté là et Raphinha affiche désormais quatorze buts et trois passes décisives en seulement huit matches (Ligue des champions et Liga). Lors du seul match où il n’a pas marqué, à l’extérieur contre Levante, l’attaquant de 29 ans a tout de même délivré deux passes décisives. Raphinha n’est d’ailleurs pas nommé pour le Ballon d’Or.



