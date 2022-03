Raphaël Varane sur les droits à l'image : "Il faut une évolution et des discussions"

Alors que Kylian Mbappé a refusé de se présenter à une séance avec les sponsors en début de semaine passée et que son avocate a réclamé ce lundi matin une renégociation de la charte signer par les joueurs, Raphaël Varane qui sera le capitaine des Bleus mardi soir face à l'Afrique du Sud est allé dans le sens de son partenaire en invoquant la nécessité d'un débat sur le sujet entre la fédération et les joueurs.

"La défense à trois, on a de plus en plus de repères"

Vous jouez dans une défense à 4 avec Manchester United et à 3 axiaux en équipe de France. Qu'est-ce que ça change ?

C'est vrai que j'ai plus l'habitude joueur dans une défenseur à 4. Ce sont des repères différents. Dans ce système à trois, il est important d'avoir des automatismes. Pour ma part, il faut trouver des angles de passe dont j'ai moins l'habitude. Ça fait quelques matchs maintenant et on a de plus en plus de repères.

Comment va votre cheville après le match contre la Côte d'Ivoire ?

Ça va bien je suis à 100% pour demain. C'est un coup, heureusement ce n'était pas dans une zone trop douloureuse ou sensible.

Avant la rencontre face à l'Afrique du Sud, quels souvenirs de la Coupe du monde 2010 gardez-vous ?

J'aime bien parler des choses positives et ce n'est pas un chapitre positif. On apprend du passé et depuis il y a eu des modifications à tous les étages. Il y a du changement dans la fédération ou la vie de groupe et je préfère parler des évolutions que cela a pu apporter.

"Le capitanat, une fierté"

Kylian Mbappé a refusé de se présenter à une séance avec les sponsors. Quel regard portez-vous sur cette situation ? Et cela a-t-il pu perturber le groupe ?

Nous les joueurs ça ne nous a pas perturbé, on est focus sur le terrain. Sur le fond, je pense qu'il y a des choses à changer ou à améliorer. Sur la forme, on peut en discuter et la fédération est ouverte à la discussion. Il va y avoir une évolution et c'est normal. Du côté de la fédération, de Kylian, du groupe France, il y a eu des discussions, il va y avoir encore des discussions. J'ai été confronté à ce genre de situations et beaucoup de joueurs le sont. Comme je l'ai dit, il faut une évolution et des discussions. En tant que joueur, on se sent concerné car on a un droit à l'image. Nous sommes des personnes publiques et médiatiques et c'est normal qu'il y ait un débat sur ce sujet, même si ce n'est pas le cœur de notre métier.

Face à l'Afrique du Sud, vous serez capitaine. Qu'est-ce que cela représente pour vous ?



C'est une immense fierté. C'est toujours très spécial pour moi de jouer en Bleu et de porter le brassard. J'ai eu la chance de la porter très tôt à 21 ans. J'essaie d'apporter au groupe mon vécu mon expérience, de parler tactique et de souder le groupe. Cela peut paraître symbolique mais c'est important.





Un mot sur Mike Maignan qui devrait débuter mardi soir. Il a de grandes qualités d'explosivité et il a un super jeu au pied. C'est un leader dans l'âme et il transmet au groupe. Il ne cesse de progresser et s'il a à jouer c'est par mérite.





Jonathan Clauss pourrait démarrer contre l'Afrique du Sud. Comment se déroule ses premiers pas ?



Il apporte beaucoup de fraîcheur avec son parcours particulier. J'ai fait le max pour bien l'accueillir et le mettre à l'aise. Il vit des moments exceptionnels et c'est communicatif. On a fait le max pour le mettre à l'aise et s'il a à jouer, je pense qu'il est prêt.