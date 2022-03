Rangnick : "Je n’ai pas demandé à Cristiano Ronaldo s’il était heureux"

Ralf Rangnick a rejeté les bruits suggérant qu'il n'a pas le soutien total de la star portugaise Cristiano Ronaldo. Le manager intérimaire de Manchester United a affirmé qu'il n'a pas besoin de demander au quintuple Ballon d'Or s'il se sent heureux.

Le coach intérimaire de Manchester United a déclaré qu'il n'avait pas besoin d'interroger le quintuple Ballon d'Or pour savoir s'il était heureux. Les spéculations concernant un éventuel départ d'Old Trafford pour le génie lusitanien font rage et ces rumeurs ont pris de l'ampleur après qu'une prétendue blessure ait empêché le joueur de jouer le derby contre Manchester City.

Plutôt que de soutenir ses coéquipiers à l'Etihad Stadium dans ce qui s'est avéré être une défaite humiliante de 4-1, Ronaldo s'est rendu dans son pays pour un peu de repos et de décompression à la mi-saison. Il a voulu couper alors que des questions sont constamment posées sur les raisons de son absence et sur la durée d'un second séjour avec les Red Devils.

Interrogé sur la forme physique de Ronaldo avant le match à domicile contre Tottenham samedi, Rangnick, qui a affirmé que le joueur de 37 ans souffrait de la hanche avant le match contre City, a déclaré : "Il a repris l'entraînement hier, il s'est entraîné toute la journée d'hier, il s'est bien entraîné comme le reste de la journée. J'aurais pensé qu'il serait disponible demain".

L'article continue ci-dessous

Rangnick a-t-il un problème avec Ronaldo ?

Le tacticien allemand, qui n'occupe le banc de touche de United que jusqu'à la fin de la saison, a ensuite été pressé de dire si Ronaldo semble désabusé de la vie dans un club qui se bat pour une place dans le top 4 en 2021-22. Il a répondu : "Je ne sais pas, je ne lui ai pas demandé s'il était heureux. Pour moi, c'est important qu'il soit de nouveau en forme. Nous verrons avec quelle formation et quelle ligne d’attaque nous jouerons demain."

Il a ajouté en ce qui concerne le voyage de Ronaldo au Portugal qui a suscité beaucoup de gros titres controversés et des questions sur son engagement pour une cause collective : "Cela n'a pas de sens de regarder en arrière, cela n'a pas de sens du tout de passer par tout cela. Lui et Edi [Cavni] sont tous les deux de retour à l'entraînement et sont tous les deux disponibles pour demain."

Ronaldo a signé un contrat de deux ans lors de son retour à United à l'été 2021 et a marqué 15 buts en 30 apparitions cette saison, mais il reste à voir s’il aura au bout de ses engagements avec la formation anglaise vu les turbulences qu’il y a du côté d’Old Trafford.