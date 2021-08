Rangers, Sparta Prague, Brøndby... Quel pronostic pour l'OL en Ligue Europa ?

L'OL affronte les Rangers, le Sparta Prague et Brøndby dans le groupe A de la Ligue Europa. Goal vous propose une petite revue des forces en jeu.

L'OL connaît désormais ses adversaires en phase de poules de la Ligue Europa. Si les Rhodaniens abordent, a priori, un groupe à leur portée, certains adversaires sont à redouter.

Les Rangers, l'équipe qui monte

Lyon garde un très bon souvenir de son dernier déplacement à l'Ibrox Stadium. C'était en 2007 pour ce qui reste l'un des plus retentissants exploits de l'Olympique lyonnais en Ligue des champions : une victoire (3-0) à la dernière journée de la phase de groupes synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la coupe aux grandes oreilles. Il n'y a pas lieu d'établir de parallèle avec cette époque tant les deux clubs ont changé de dimension. Les Rangers, surtout.

Rétrogradé administrativement en 2012 en quatrième division écossaise, le club a mis quatre ans à retrouver les joutes de la Scottish Premiership (2016), deux de plus pour revoir la phase de groupes de la Ligue Europa (2018).

Depuis trois saisons, les Gers montent en puissance sous la houlette de Steven Gerrard qui a construit un effectif séduisant et équilibré autour des tauliers James Tavernier et Connor Goldson en défense, du Finlandais Glen Kamara au milieu et de l'intenable Alfredo Morelos au poste d'avant-centre, sans oublier les feux-follets Ryan Kent et Ianis Hagi sur les ailes.

Les Rangers sortent d'une saison aboutie avec un titre de champion d'Ecosse et un 16e de finale d'Europa League et amorcent celle-ci avec un groupe quasi-inchangé. Les Ecossais seront, à coup sûr, l'adversaire le plus à craindre pour l'OL dans ce groupe A.

Le Sparta Prague en rodage

Depuis 2014 et son dernier titre en championnat tchèque, le Sparta Prague a laissé le devant de la scène nationale au Slavia et au Viktoria Plzeň.

Le club ne fait guère mieux en Europe : absent de la scène continentale entre 2017 et 2020, il est éliminé, la saison dernière, en phase de groupe de la C3 après deux grandes déconvenues à domicile (1-4 face à Lille et 0-3 face au Milan AC) mais aussi quelques coups d'éclat (2 victoires 4-1 face au Celtic).

Aisément éliminé par Monaco (0-2, 3-1) lors du troisième tour de qualification pour la Ligue des champions cette saison, le Sparta peine encore à confirmer malgré un effectif pétri de talent incarné notamment par le jeune (19 ans) Adam Hlozek, auteur de 15 buts en 19 matches de championnat la saison dernière et déjà ciblé par les plus grandes écuries européennes.

Si dans son histoire européenne, l'OL n'a jamais concédé de défaite face au Sparta (3 victoires, 1 nul), il devra néanmoins se méfier de la fougue tchèque.

Brøndby, le petit poucet

Cela fait 12 ans que Brøndby n'a pas disputé une phase de finale d'une compétition européenne. La dernière a eu lieu en 2009, sous l'ancien format de la C3 - la Coupe de l'UEFA - et les Danois se faisaient éliminer au premier tour par Rosenborg (2-3, 5-3). Autant dire que les champions du Danemark débarquent dans ce groupe A avec une étiquette de petit poucet.

Pour autant, les joueurs de Niels Frederiksen entendent bien jouer les trouble-fêtes et comptent sur l'expérimenté croate Josip Radosevic (Napoli, EIbar, RB Salzbourg) et le prometteur Morten Frendrup (20 ans), au milieu, pour porter une équipe qui jouera sans pression.

A noter que Lyon a croisé par deux fois Brøndby dans son histoire : une double confrontation au premier tour de la Coupe de l'UEFA en 1997. Bilan : 2 victoires pour Lyon (2-3, 4-1).