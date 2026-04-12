Ramos renoue avec ses vieilles habitudes face à l'Atlético de Madrid après la défaite contre Séville

Sergio Ramos a célébré la victoire de son ancien club, le Séville FC, face à l’Atlético de Madrid, alors que le club traverse actuellement une période de transfert délicate.

Cette victoire 2-1, arrachée au stade Ramón Sánchez Pizjuán lors du premier match dirigé par l’entraîneur Luis García Plaza, permet au club andalou d’éviter provisoirement la zone de relégation.

Grâce à ces trois points précieux, le club andalou évite pour l’instant la zone de relégation.

Le défenseur central a partagé sur les réseaux sociaux une photo de l’entraîneur Luis García Plaza exultant au coup de sifflet final, avec ce commentaire : « Allez Séville... Bon sang... +3 points », rapporte le site El Desmarque.

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Cette célébration revêt une saveur particulière : Ramos, étroitement lié au club où il a débuté sa carrière, est déjà revenu plusieurs fois au bercail.

Âgé de 40 ans, le joueur est également présenté comme la figure de proue du projet de rachat du club, la phase de « due diligence » venant de s’achever en prévision d’une réunion décisive entre les propriétaires et les investisseurs potentiels.

Les images de la célébration sur la pelouse témoignent de la tension qui régnait durant la rencontre, Séville ayant absolument besoin des trois points pour retrouver confiance et souffler après une série de résultats décevants.

Ramos, qui se plaisait à « railler » l’Atlético de Madrid dans ses publications en rappelant ses buts décisifs marqués contre les Colchoneros avec le Real Madrid lors des finales de la Ligue des champions 2014 et 2016, notamment en arborant le numéro 93 lors de son passage à Monterrey, en référence à son but spectaculaire marqué à la 93^e minute de la finale de Lisbonne.

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Sergio Ramos est actuellement sans club depuis l’expiration de son contrat avec les Rayados de Monterrey en décembre dernier. Le défenseur espagnol pourrait prendre sa retraite ou revenir sur les terrains, selon les nombreuses spéculations.