Le Milan AC a signé une victoire méritée face à son hôte Venise sur le score de deux buts à zéro, lors de la rencontre disputée au stade de San Siro, qui a vu l'attaquant portugais Gonçalo Ramos inscrire son premier but sous le maillot des Rossoneri, en plus d'un but contre son camp qui a scellé les trois points après le gaspillage de plusieurs occasions nettes.

Le premier match de l'équipe à domicile cette saison a été marqué par un hommage particulier rendu à la légende du club et à son capitaine historique Franco Baresi, décédé le 31 juillet dernier à l'âge de 66 ans.

Le Milan AC a abordé la rencontre en apportant deux changements par rapport à la formation qui s'était imposée face au Torino (2-1) lors de la première journée, avec la participation de Luka Modric et de Davide Bartesaghi à la place d'Ardon Jashari et de Pervis Estupinan, en l'absence d'Adrien Rabiot et de Christian Pulisic, dont la condition physique n'était pas encore optimale après leur participation à la Coupe du monde.

Ont également été écartés Rafael Leao, Samuele Ricci, Fikayo Tomori, Youssouf Fofana et Santiago Gimenez, dans le contexte des négociations en cours en vue de leur départ. En face, Venise a abordé le match après sa défaite face à Lecce sur le score de deux buts à zéro, toujours privé des services d'Andrea Adorante, de Matias Moreno et de Marin Sverko, tandis que l'entraîneur a préféré aligner Ridgeciano Haps au détriment de Thierry Correia.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora

Le match a débuté par un pressing offensif du Milan AC ; Ramos a gâché une occasion précoce d'une frappe mal ajustée à la suite d'un centre de Ruben Loftus-Cheek, avant de briser le piège du hors-jeu sur une autre tentative qui a contraint le gardien Filip Stankovic à une parade brillante.

De l'autre côté, Akor Adams a menacé la cage du gardien Mike Maignan d'une frappe puissante repoussée par ce dernier, avant que le Milan AC ne réplique par une occasion pour le défenseur Strahinja Pavlovic, qui a pénétré dans la surface en recevant une passe de Bartesaghi, mais Stankovic est sorti rapidement de sa cage pour dégager.

Pavlovic est revenu jouer un rôle décisif dans les zones défensives en interceptant une tentative dangereuse de Jon Yeboah après un centre d'Adams, tandis que Stankovic a poursuivi sur sa lancée en repoussant une frappe à ras de terre de Ramos dans la surface de réparation. Les tentatives des Rossoneri se sont poursuivies par l'intermédiaire de Samuel Chukwueze et de Ramos, dont la frappe est passée au-dessus de la barre transversale, avant que Venise ne soit contraint d'effectuer un changement forcé dans le temps additionnel de la première période en raison d'une blessure à l'épaule de Bartol Franjic.

Au début de la seconde période, Antoine Hainaut a gâché une occasion pour les visiteurs d'une frappe passée devant le but à la suite d'un centre de Haps, avant que le Milan AC ne réplique par une occasion nette lorsque Yunus Musah s'est élevé pour une tête dans la surface des six mètres, la dirigeant avec force vers la barre transversale.

Le remplaçant du Milan AC, Alexis Saelemaekers, a joué le rôle de sauveur dès son entrée ; il a délivré un centre pour une tête de Ramos passée à côté du poteau, avant que ce même duo ne parvienne à percer le code de la défense : Saelemaekers a mené une contre-attaque et a adressé une passe intelligente qui a transpercé la défense en direction de Ramos, permettant à l'attaquant portugais de décocher une frappe du pied gauche passée entre les jambes de Gianluca Busio pour finir au fond des filets à courte distance, inscrivant son premier but sous le maillot du Milan AC.

Venise a tenté de répliquer par une frappe de Yeboah repoussée par Maignan, qui est ensuite sorti jusqu'au milieu du terrain pour couper un face-à-face devant Leon Lauerbach. Dans les dernières minutes, le Milan AC a scellé la rencontre par un deuxième but venu de manière dramatique : Saelemaekers a adressé une passe magique à la suite de laquelle Ardon Jashari s'est retrouvé seul face au but et a décoché une frappe piquée repoussée par le gardien Stankovic, mais celle-ci a heurté le défenseur Ridwan Halhal pour rebondir dans les filets vides, confirmant la victoire lombarde.