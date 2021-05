Ramos : "Cela fait mal de ne pas représenter son pays, mais il faut être honnête"

Le défenseur central du Real Madrid a publié un message sur les réseaux sociaux pour réagir à son absence sur la liste de Luis Enrique.

Sergio Ramos est l'absent le plus notable dans la liste des joueurs convoqués par Luis Enrique pour jouer avec l'Espagne à l'Euro 2021. Le capitaine du Real Madrid a été écarté du groupe pour cause de blessure, comme l'a expliqué l'entraîneur lui-même.

Ramos lui-même a utilisé les réseaux sociaux pour envoyer un message sur la question et faire comprendre qu'il va maintenant se concentrer sur le rétablissement de ses derniers maux et affirmer : "je vais encourager comme un supporter de plus de la maison".

"Après quelques mois foireux et une saison atypique et différente de ce que j'ai connu dans toute ma carrière, c'est aussi le cas de l'Euro. Je me suis battu et j'ai travaillé tous les jours, corps et âme, pour pouvoir atteindre les 100% avec le Real Madrid et l'équipe nationale, mais les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait", a-t-il écrit.

"Cela me fait mal de ne pas avoir pu aider davantage mon équipe et de ne pas défendre l'Espagne mais, dans ce cas, il vaut mieux se reposer, bien récupérer et, l'année prochaine, revenir comme nous l'avons toujours fait. Cela fait mal de ne pas représenter son pays, mais il faut être honnête et sincère."

"Je souhaite à tous mes coéquipiers la meilleure des chances et j'espère que nous aurons un excellent championnat d'Europe et je les encouragerai de chez moi. Je vous encourage comme un de plus à la maison, un grand bonjour à tous et toujours, Viva España et Hala Madrid", a déclaré le capitaine du Real.

Une décision également justifiée par le sélectionneur lui-même dans la foulée de l'annonce de sa liste : "Mention spéciale à Sergio Ramos qui ne viendra pas puisqu’il n’a pas pu être en condition depuis janvier, c'est une décision difficile.

"J’ai eu l’opportunité de parler avec lui hier soir, c’est difficile et dur, ça me fait mal. Il a toujours tout donné pour la sélection, mais je sens que c’est une décision pour le bien du groupe. Je lui ai conseillé d’être égoïste, de ne penser qu’à lui pour continuer en club et en sélection."