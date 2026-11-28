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Palmeiras est champion d'Amérique du Sud pour la quatrième fois. Une reprise de volée de Ramon Sosa en seconde période lui a offert une victoire 1-0 contre Estudiantes en finale de la Copa Libertadores, samedi, à l'Estadio Centenario de Montevideo. Ce succès donne à Abel Ferreira sa troisième Libertadores avec le géant brésilien et règle un compte vieux de 58 ans.

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Sosa fait basculer une finale serrée

Le moment décisif est arrivé sept minutes après la reprise. Marlon Freitas a trouvé Arthur, entré à la pause, sur la gauche. Son centre a été prolongé de la tête par Jhon Arias vers Sosa, qui a repris le ballon de volée du pied gauche depuis le centre de la surface pour le loger dans le coin inférieur gauche du but de Fernando Muslera.

Une juste récompense pour l'ailier paraguayen, qui avait été le joueur le plus dangereux de Palmeiras avant la pause. Muslera a repoussé sa tête à la 38e minute, puis a mis Lucas Evangelista en échec à bout portant juste avant la mi-temps. Le gardien a également arrêté une tête de Murilo dans les dernières secondes du temps additionnel de la première période. Palmeiras a été tout près de marquer lorsque le centre d'Evangelista, dévié par Marcos Rojo, a heurté le poteau peu avant la pause.

Carlos Miguel résiste à la pression d'Estudiantes

Estudiantes a réagi en tirant davantage que son adversaire, mais s'est rarement procuré une occasion franche. Guido Carrillo a placé une tête juste au-dessus sur corner dans les dix premières minutes, puis a obligé Carlos Miguel à effectuer un arrêt réflexe sur une tentative acrobatique peu après le but de Sosa.

Le gardien de Palmeiras a dû recevoir des soins à deux reprises en seconde période, mais il a tenu l'équipe argentine en échec. Il a capté une tête d'Edwuin Cetre à la 74e minute, puis une autre du même joueur à la quatrième minute du temps additionnel. Santiago Nunez a envoyé une tête à côté sur coup de pied arrêté à la 77e minute et Tomas Palacios a tiré juste à côté du poteau à la 84e, avant qu'Estudiantes ne pousse une dernière fois pendant les huit minutes de temps additionnel.

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Une soirée âpre à Montevideo

L'arbitre vénézuélien Jesus Valenzuela a distribué neuf cartons jaunes aux joueurs, dont cinq à ceux d'Estudiantes, et a également averti Ferreira dans le temps additionnel. La rudesse de la rencontre a coûté deux défenseurs à l'équipe d'Alexander Medina : Eros Mancuso et Leandro Gonzalez Pirez ont tous deux dû sortir sur blessure en seconde période.

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Aucun carton rouge n'a été distribué et Palmeiras a maîtrisé la fin de match après les entrées en jeu de Mauricio, Vitor Roque et Andreas Pereira dans le dernier quart d'heure.

Une revanche attendue depuis 58 ans

Cette finale avait aussi une portée historique. Estudiantes avait battu Palmeiras dans le même stade pour remporter la Libertadores 1968. Juan Ramon Veron, père de l'actuel président d'Estudiantes Juan Sebastian Veron, figurait parmi les buteurs. Cette fois, ce sont les Brésiliens qui ont célébré dans la capitale uruguayenne.

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Ce succès efface aussi la défaite de Palmeiras contre Flamengo en finale l'année dernière. Le club compte désormais quatre titres en Libertadores, après ceux de 1999, 2020 et 2021, et égale ainsi le record de Flamengo parmi les clubs brésiliens. Estudiantes, qui visait un cinquième titre et son premier depuis 2009, devra encore attendre.

Ce résultat permet également au Brésil de passer devant l'Argentine au palmarès historique de la compétition, avec 26 titres contre 25, et prolonge la série de victoires des clubs brésiliens entamée en 2019.