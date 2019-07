Ramon Calderon : "Zidane voulait vendre Ronaldo et garder Bale"

Ramon Calderon estime que la situation de Gareth Bale à Madrid est "insoutenable" en raison du peu d'estime que lui manifeste Zidane.

Le coach du Zinedine Zidane "voulait garder Cristiano Ronaldo et vendre Gareth Bale" lors de son premier séjour à la tête des Merengue selon l'ancien président du club, Ramon Calderon.

Après la défaite 3-1 face au dimanche, Zidane a annoncé que Bale ne participait pas à la rencontre d'avant-saison car il était sur le point de quitter les Blancos. L’entraîneur madrilène a été franc lorsqu’il a parlé de l’avenir du Gallois à Santiago Bernabeu: "Nous espérons qu’il partira bientôt, ce serait mieux pour tout le monde". L'agent de Bale, Jonathan Barnett, a réagi avec colère aux propos de Zidane, qualifiant les propos du Français de "honteux", avant de reconnaître que le départ de son client est imminent.

L'ancien club de l'ailier gallois, , mais aussi et le Bayern Munich ont tous été cités comme possibles points de chute, bien que la Super League chinoise émerge comme sa destination la plus probable.

"Zidane en a marre de cette situation"

Calderon a donc commenté cette saga en révélant que le contentieux entre le technicien français et son joueur ne date pas d'hier et qu'il est aujourd'hui impensable que les deux hommes puissent cohabiter sous le même toit une saison de plus. "C'est insoutenable, bien sûr. Pour tout le monde, pour le joueur, pour l'entraîneur et pour le club, a-t-il déclaré à Sky Sports . Zidane l'a snobé lorsqu'il a quitté le club au début de la saison dernière. Il voulait garder Cristiano Ronaldo et vendre Bale. Le président n'a pas suivi ce conseil, alors Zidane a quitté le club. Quand il est revenu il y a deux mois, on lui avait promis que Bale ne serait pas là à partir de l'exercice suivant".

Concernant les derniers propos du coach triple champion d'Europe, le prédecesseur de Pérez a déclaré : "peut-être que ses commentaires n'étaient pas vraiment appropriés, mais ce qu'il a montré, c'est qu'il en a marre de la situation et que la meilleure chose à faire est de trouver une solution."

A la question ensuite si le Real a bien géré ce cas ou pas, Calderon a répondu: "Je ne pense pas. Quand cela se produit, il faut agir vite. Je sais qu'il y a un an, le Real avait reçu une offre d'environ 100 millions d'euros. Ils ne l'ont pas acceptée car le président le considérait comme sa star, celle qu'il avait signée. Il devait rester et peut-être que l'entraineur n'a pas su tirer parti de ses qualités."

L'ancien président de Madrid a également insisté sur le fait que Madrid devrait envisager de prêter Bale, mais estime qu'un transfert permanent est une issue plus probable en raison de son désir de jouer à nouveau au football. "Aucun joueur de premier plan, et il est certainement l'un d'entre eux, veut être sur le banc", a-t-il confié. Il aimerait jouer, peu importe où mais je suppose dans un grand club, mais aucune offre n'a été faite - c'est un autre problème".

"Ils parlent de clubs chinois mais ils ont le problème avec le paiement des frais de transfert, avec leurs nouvelles règles, ils doivent payer le même argent à la fédération. Cela doublera le montant des frais de transfert. Je pense que dans ce cas, la meilleure solution serait un prêt, mais personne n'est disposé à le faire", a-t-il poursuivi. Calderon ne croit pas à un transfert en . Pourtant, c'est la tendance qui se dégage aux dernières nouvelles. La formation Jiangsu serait la plus à même à accueillir Bale dans ses rangs.