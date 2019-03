Ramon Calderon : "Les leaders du Real Madrid ont rejeté le retour de José Mourinho"

L'ancien président du Real Madrid considère que les cadres du vestiaire ont empêché le retour de José Mourinho sur le banc de touche.

Zinedine Zidane est venu à la rescousse du . En difficulté cette saison, éliminée dès les huitièmes de finale de la , distancée en championnat par le , éliminée en demi-finale de également par le Barça, la Casa Blanca va vivre une saison blanche de trophées. La succession de Santiago Solari a beaucoup fait parler ces derniers jours et plusieurs possibilités étaient évoquées.

Le nom de José Mourinho est notamment sorti dans la presse espagnole, avancé par Ramon Calderon, lui-même. Mais toujours selon la presse espagnole, l'entraîneur portugais passé par Manchester United avait émis une condition à son retour : le départ de quatre joueurs. Et non pas des moindres puisqu'il s'agirait de Sergio Ramos, Marcelo (deux joueurs ayant eu un poids dans son départ lors de son premier passage) ainsi que Karim Benzema et Gareth Bale.

L'article continue ci-dessous

"Zidane est une idole"

Alors forcément, cela a coincé. Qui plus est, la priorité de Florentino Pérez se nommait évidemment Zinedine Zidane qui reste sur trois Ligues des champions remportées à la tête des Merengue en autant de saisons sur le banc de touche. Dans une interview accordée à Sky Sports, Ramon Calderon a indiqué que les cadres du vestiaire du Real Madrid se sont opposés à un retour de José Mourinho sur le banc de touche pour la saison prochaine.

"Les cadres du vestiaire ont poussé à rejeter la possibilité du retour de José Mourinho. Il a laissé beaucoup de problèmes au Real Madrid et je pense qu'il aurait été un autre problème que ceux que nous avons déjà s'il était venu. Je pense que José Mourinho aurait été un pas en arrière, il y avait beaucoup de problèmes et de controverses quand il était ici. C'est un bon entraîneur avec beaucoup de trophées mais beaucoup de leaders dans les vestiaires ne l'aimaient pas et je pense que c'était important dans la prise de décision".



L'ancien président du Real Madrid est heureux du retour de Zinedine Zidane et a donné les raisons selon lui de son retour : "Les joueurs l'aimaient et il a été capable de changer les idées d'entraîneurs tels que Rafa Benitez et José Mourinho, qui ont réussi avec une main forte. Et bien sûr, il est une idole auprès des supporters. Il a joué pour le club aussi et a mené l'équipe fois de suite au succès en Ligue des Champions".