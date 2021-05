Ramires voit en Kanté un futur Ballon d'Or

L'ancien milieu de terrain de Chelsea pense que N'Golo Kanté a tout pour conquérir le Ballon d'Or dans le futur.

N'Golo Kanté peut devenir "l'un des trois meilleurs au monde" et un prétendant au prestigieux Ballon d'Or, affirme l'ancienne star de Chelsea Ramires.

Le milieu de terrain champion du monde n'est peut-être pas le joueur le plus médiatisé des Bleus et de l'équipe de France, mais il fait partie des éléments les plus précieux de ces deux équipes et est pour beaucoup dans leurs réussites respectives.

Cette saison, il se montre même impressionnant de par sa constance et son impact et un double lauréat de la Premier League considère même qu'il mérite sa place parmi l'élite mondiale.

L'ancienne star du Blues Ramires, qui a quitté Stamford Bridge lors de la première campagne de Kante 2016-17 dans l'ouest de Londres, a déclaré à Mais Futebol: "Je regarde Kanté jouer et il y a un film dans ma tête parce que je me vois. Il joue, il a un grand impact, mais personne ne le voit vouloir se montrer hors du terrain. Il est très calme, toujours silencieux. C'est un joueur extraordinaire. Il est dans tous les coins du terrain. En défense, au milieu, en attaque, sur les côtés. Il est parmi les meilleurs au monde. La façon dont il joue est impressionnante."

Kanté peut être "parmi les trois meilleurs au monde"

"Il peut se révéler être l'un des trois meilleurs au monde. Mais il est difficile pour un milieu de terrain défensif d'entrer et de gagner un Ballon d'Or. Ce serait mérité, oui [s'il gagnait la Ligue des champions et l'Euro 2020]", a poursuivi l'ex-international auriverde.

L'article continue ci-dessous

Kante est aujourd'hui âgé de 30 ans et son rendement ne décline pas. Loin s'en faut. Des questions ont parfois été posées sur son avenir à Chelsea, au milieu d'une concurrence féroce pour les places, mais les différents entraineurs qui se sont succédés à la tête de l'équipe l'ont toujours aligné comme titulaire.

Il s'est offert 47 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, et la dernière aura lieu ce soir avec l'affrontement final de la Ligue des champions contre Manchester City. Remis de sa blessure à la cuisse, il se tient prêt à tenir sa place.