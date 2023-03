Ramadan : La sélection marocaine victime de racisme en Espagne, Walid Regragui réagit

Logée dans un hôtel à Madrid, la sélection marocaine a été victime d’insultes racistes de la part d’employés. Walid Regragui a réagi.

Après sa victoire historique face au Brésil (2-1), la sélection marocaine a pris la direction de l’Espagne pour y affronter le Pérou mardi. Logés dans un hôtel de Madrid, les Lions de l’Atlas ont été victimes d’insultes racistes de la part d’employés de l’établissement. "On leur sert la m*rde du Ramadan, leurs putains de croyances de merde", a notamment écrit l’un d’eux sur les réseaux sociaux.

La direction de l’hôtel s’est rapidement excusée, et s’est mise à disposition des autorités. "Tout d’abord, nous voulons nous excuser auprès de tous ceux qui ont été offensés par ce qui s’est passé. Les responsables de ces images n’appartiennent pas à l'hôtel ou à la chaîne, mais ils y travaillent quand il y a des événements, et ils ont déjà été licenciés, dénoncés et mis à la disposition de la police pour répondre de leurs actes", a réagi l’établissement.

Un homme interpellé

Parmi les présumés coupables, un homme de 28 ans d’origine espagnole a d’ores et déjà été interpellé. Si l’affaire a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, elle n’a pas semblé perturber plus que cela les demi-finalistes du dernier Mondial. Interrogé sur le sujet, le sélectionneur marocain Walid Regragui a réagi en faisant preuve d’une grande classe.

"Dans notre religion, on nous apprend le pardon et on le pardonne"

"On va pas s’attarder sur ça. Dans notre religion, on nous apprend le pardon et on le pardonne. Le meilleur exemple en cette période de Ramadan est de le pardonner et lui comprendra que ce qu’il pense des musulmans n’est pas la réalité. Je n’ai pas plus envie d’en parler", a déclaré le sélectionneur marocain.