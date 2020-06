Rakitic veut "plus de clarté" de la part des dirigeants du Barça

Le milieu croate Ivan Rakitic a exigé de ses responsables catalans qu’ils soient plus clairs avec lui par rapport à ses intentions.

Ivan Rakitic commence à perdre patience. Désireux de continuer son parcours avec le , mais ne sachant pas ce que le club compte faire de lui, le vice-champion du monde vient de demander un discours clair à ses décideurs catalans.

« J’ai le droit de décider moi-même où je dois aller »

Au micro de Sport 1, Rakitic a demandé donc « plus de clarification » par rapport « à la direction où on va ». « Je suis toujours ouvert aux discussions avec les responsables et je préfère ça au fait d’en parler à travers des tiers. J'ai le droit de décider moi-même de ce qui se passe et dans quelle direction je veux aller. Je suis ouvert à tout, mais je ne veux pas regarder trop loin. »

C’est la deuxième fois en l’espace de quelques mois que Rakitic se rebelle contre sa direction. Il l’avait déjà fait avant la coupure relative à la crise du Covid-19 en indiquant qu’il n’était « pas un sac de patates ».

Rakitic, qui n’est plus un titulaire indiscutable chez les Blaugrana depuis la venue au club de Frenkie De Jong, a été annoncé notamment en partance pour la Juve dans le cadre d’un échange avec Miralem Pjanic. Mais ce n’était que des bruits de coulisses, tout comme rumeur qui l’envoyait dans son ancien club de Séville.