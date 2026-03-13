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Rakitic fait l'éloge de son ami Modric : « Voilà pourquoi le Milan réussit. Luka incarne le football : quand il prend du plaisir, il gagne généralement. »

Ivan Rakitic, ancien milieu de terrain de l'équipe nationale croate et ami de Luka Modric, a été interviewé par Sky Sport 24 en marge du World Legends Padel Tour 2026 à Milan

Luka Modric est très heureux à Milan, selon Ivan Rakitic. L'ancien milieu de terrain de Barcelone et de Séville s'est confié à Sky :


Es-tu content que Modric soit venu te rendre visite ?


« Bien sûr, c'est comme un grand frère. Le voir si heureux à Milan, c'est fantastique : j'espère qu'il pourra continuer comme ça. Je lui ai dit : "Arrête-toi, viens jouer au padel ici avec moi", mais il veut continuer à jouer. »

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C'est incroyable ce que Modric est en train de faire au Milan, non ?


« C'est vraiment incroyable. Je pense que tous les joueurs du Milan essaient de profiter de Luka. Et lui aussi s'amuse, et quand c'est le cas, il gagne généralement. C'est pourquoi je pense que le Milan se débrouille si bien : les jeunes joueurs ont beaucoup à apprendre. »


En quoi Luka est-il spécial ?


« Je ne dirai qu’une chose : c’est le football. Si tu es aux côtés de Luka, tu n’as qu’à en profiter, car il savoure le football, il ne se contente pas de le jouer. Si Luka s’amuse, les autres équipes ont des problèmes. C’est formidable pour nous, les Croates, d’avoir un gars comme lui. »

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