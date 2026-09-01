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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Raison rare : la conférence de presse de l'entraîneur d'Al Ahli annulée après la défaite dans le clasico face à Al Hilal

Al Hilal vs Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
Saudi Pro League
M. Pusic
Arabie saoudite
Pays-Bas

Le leader s'est imposé sur un score net de trois buts à zéro

La Ligue saoudienne de football professionnel, la Roshn Saudi League, a annoncé l'annulation de la conférence de presse du Néerlandais Marino Pusic, l'entraîneur d'Al-Ahli, à l'issue du match face à Al-Hilal, ce dimanche soir.

  Al-Hilal a remporté le clasico face à Al-Ahli, avec une victoire spectaculaire sur le score de 3-0, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes au stade « Kingdom Arena » ce mardi soir, un match reporté de la troisième journée de la Roshn Saudi League.

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Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que l'entraîneur d'Al-Ahli n'avait pas pu assister à la conférence en raison de l'absence de traducteur, selon ce qu'a précisé le coordinateur de la Ligue professionnelle chargé des médias dépêchés pour la couverture.

Le traducteur avait reçu un carton rouge à la fin de la première mi-temps du match, reporté de la troisième journée de la Roshn Saudi League, ce qui l'a empêché d'assister à la conférence de presse qui a suivi.

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Au cours de la première mi-temps, Al-Ahli a encaissé deux buts et a vu son défenseur turc Merih Demiral être expulsé, l'équipe terminant ainsi la rencontre à dix joueurs.

La cage de l'équipe a encaissé un troisième but lors de la seconde mi-temps et l'équipe a perdu le match sur le score de 3-0.

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