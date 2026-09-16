Entre la Coupe du monde et la reprise de la préparation au FC Bayern, Davies a épousé sa Sheyenne Jen le 23 juillet à Paris. Les deux veulent désormais, semble-t-il, célébrer leur mariage avec un voyage en commun. Le capitaine du Canada manquera donc les trois matches amicaux programmés contre le Chili, le Pérou et les États-Unis.

La décision a été prise d’un commun accord, comme l’a expliqué l’entraîneur Jesse Marsch. « Nous avons discuté de la possibilité qu’il passe la moitié du stage d’entraînement en voyage de noces, puis qu’il nous rejoigne. Mais j’ai simplement estimé qu’il était important pour lui de profiter d’abord de sa lune de miel, puis de continuer à travailler sur sa condition physique et sa forme. »

Le latéral gauche de 25 ans s’était rompu les ligaments croisés début 2025 lors d’une apparition avec l’équipe nationale canadienne et avait ensuite été absent pendant neuf mois. Par la suite, il a connu des difficultés avec des problèmes de santé récurrents. En raison d’une déchirure d’un faisceau musculaire, Davies a manqué au FC Bayern dans le sprint final de la saison passée et n’a joué que 16 minutes avec le Canada lors de la Coupe du monde à domicile tant attendue.

Alphonso Davies a retrouvé la forme au FC Bayern

De nouveau touché, il est revenu à Munich et ne s’est d’abord entraîné qu’individuellement. Mais dernièrement, Davies a retrouvé la forme et, lors de la victoire 5-0 contre le FK Bodö/Glimt, il a inscrit un superbe but.

« Il joue vraiment bien, a l’air très en forme et se sent très bien », a aussi jugé Marsch. « C’est pourquoi nous voulions nous assurer, à tous points de vue, qu’il soit préparé de la meilleure manière possible en novembre, lorsque nous aurons besoin de lui pour quelques matches importants, puis en mars ainsi que durant tout le prochain cycle, afin qu’il puisse toujours s’investir pleinement dans ce que nous attendons de lui avec l’équipe nationale. »

Avec le FC Bayern, Davies affrontera l’Union Berlin vendredi à Munich. Le prochain match n’aura ensuite lieu que le 10 octobre, à l’extérieur, contre le FC Augsbourg.