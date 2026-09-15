Rahimi révèle le secret du quadruplé contre Al-Nassr et promet davantage aux supporters d'Al-Ain

Hussein Rahimi, attaquant du club émirati d'Al Aïn, a exprimé son immense joie après la large victoire remportée par son équipe face à son hôte, Al-Nassr, sur le score de quatre buts à zéro, lors de la première journée de la Ligue des champions d'Asie Élite.

Hussein Rahimi a brillé lors de cette rencontre en signant un doublé, dans un match disputé au stade Hazza bin Zayed, tandis que son frère Soufiane a inscrit le troisième but et que Giacomarks a clôturé le festival offensif des locaux.

Rahimi a entamé ses déclarations lors d'un entretien accordé à Abu Dhabi Sports après la rencontre en rendant hommage à son père : « La première chose que je veux faire, c'est prier pour l'âme de mon père, moi et mon frère Soufiane, après sa disparition il y a quelques jours. La douleur de cette perte reste vive en nous, mais cela ne nous a pas empêchés d'être présents et d'accomplir notre devoir avec l'équipe. Dieu merci, cette victoire et la bonne prestation que j'ai livrée aux côtés de mes coéquipiers étaient un hommage à son âme, et je voudrais lui dire que, quel que soit le match que je disputerai, je respecterai tous les conseils qu'il a ancrés en nous durant sa vie. »

L'attaquant d'Al Aïn a adressé un message particulier à la nation d'Al Aïn : « Nous promettons aux supporters d'offrir une belle image dans toutes les compétitions cette saison, que ce soit en Ligue des champions d'Asie, en championnat ou en Coupe des professionnels. Nous leur demandons de continuer à nous soutenir comme ils l'ont fait aujourd'hui ; l'ambiance dans le stade était exceptionnelle, et affronter Al-Nassr n'était pas facile du tout face à une équipe qui affiche d'excellents niveaux cette saison. Je dis aux supporters : ayez confiance en l'équipe, nous serons à la hauteur. »

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Au sujet du secret de cette supériorité et de la grande concentration tout au long de la rencontre, Rahimi a expliqué : « Cela nous a permis d'aborder le match avec une concentration totale, de la première minute jusqu'au dernier instant. Ce type de match exige une concentration à 100 %, et l'emporter face à Al-Nassr sur un résultat positif n'est pas chose aisée, mais l'esprit d'équipe et le travail collectif sont ce qui a fait la différence et nous a offert la victoire. »

Le joueur marocain a profité de l'occasion pour remercier la direction et le club : « De cette tribune, j'adresse mes plus vifs remerciements à Son Altesse Cheikh Hazza bin Zayed et à Son Altesse Cheikh Sultan pour tout ce qu'ils nous ont apporté depuis mon arrivée au club d'Al Aïn ; ce qu'ils offrent est très important, et nous leur disons que ce que vous voyez aujourd'hui n'est qu'un début. Nous sommes tenus d'en donner davantage et de travailler pour ce club. »

Rahimi a conclu son propos en faisant l'éloge des supporters émiratis : « Le public des Émirats et les supporters d'Al Aïn en général forment un très grand public, qui mérite tout le respect et la considération sur le terrain comme en dehors. Ils méritent cette joie et bien plus encore, et nous leur promettons de continuer à travailler pour dessiner toujours le sourire sur leurs visages. »



