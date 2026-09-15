Il est un joueur qui semble avoir une histoire particulière avec les grands du football saoudien, et à chaque fois qu'il apparaît dans une grande confrontation asiatique, il laisse son empreinte de manière douloureuse. Soufiane Rahimi est revenu écrire un nouveau chapitre de cette histoire, après avoir conduit Al Aïn à faire chuter Al Nassr sur un score de quatre buts à zéro, ravivant du même coup les souvenirs d'une nuit encore ancrée dans la mémoire des supporters d'Al Hilal.

Rahimi a été le dénominateur commun de deux victoires historiques d'Al Aïn face aux deux géants du football saoudien, après avoir participé à l'élimination d'Al Hilal sur le score de quatre buts à deux lors de la manche aller des demi-finales de la Ligue des champions d'Asie Elite de la saison 2023-2024, avant de revenir aujourd'hui pour être présent avec force dans un nouveau carton de quatre buts, cette fois-ci aux dépens d'Al Nassr.

Face à Al Hilal, Rahimi n'était pas un simple joueur parmi l'effectif d'Al Aïn, mais s'était transformé en héros de la rencontre après avoir inscrit trois buts, un « triplé », menant son équipe à une large victoire sur le score de 4-2, et apposant son empreinte sur l'un des matchs les plus célèbres d'Al Aïn dans la compétition asiatique.

Et quelques années plus tard, Rahimi s'est de nouveau retrouvé face à un grand club saoudien, mais la victime cette fois-ci était Al Nassr, qui n'a pas su gérer le danger de l'attaquant marocain et ses déplacements, reproduisant le scénario du carton de quatre buts, mais sous une forme encore plus sévère pour Al Alami.

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Rahimi ne s'est pas contenté de participer à la victoire d'Al Aïn face à Al Nassr, il a été directement impliqué dans deux buts, après avoir inscrit le troisième but à la 72e minute, puis délivré la passe décisive sur le quatrième but marqué par Giacomarcus à la 85e minute, confirmant qu'il était le mot clé dans la nuit de la chute d'Al Alami.

Ainsi, Rahimi est devenu le lien évident entre les deux cartons de quatre buts d'Al Aïn face à Al Hilal et Al Nassr, après avoir inscrit un triplé dans les filets du Zaïm, puis être revenu face à Al Alami avec un but et une passe décisive, le Marocain continuant de fabriquer des souvenirs douloureux pour les grands du football saoudien en Ligue des champions d'Asie.

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