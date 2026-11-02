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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduit par

Rahimi contre En-Nesyri : la magie marocaine en vedette dans les compositions d'Al-Ittihad et d'Al-Ain

Al Ittihad vs Al-Ain
Al Ittihad
Al-Ain
AFC Champions League Elite
S. Rahimi
Y. En-Nesyri
Arabie saoudite
Émirats arabes unis
Maroc

Le duo marocain au sommet du football arabe

Tous les regards se tournent vers l'affrontement très attendu entre Al-Ittihad et Al-Aïn, après que les deux équipes ont dévoilé leurs compositions pour la rencontre qui les oppose en Ligue des champions d'Asie Elite, marquée par une présence marocaine notable sur le front offensif, incarnée par Youssef En-Nesyri sous le maillot du doyen et El Housine Rahimi avec le leader d'Al-Aïn, dans un duel au caractère particulier entre attaquants.

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Al-Ittihad aborde cette rencontre en quête d'un résultat qui renforcerait sa position dans son parcours continental et lui donnerait un nouvel élan dans la course à la qualification, tandis qu'Al-Aïn espère tirer profit de ce duel pour en sortir avec un résultat positif face à l'un des clubs les plus en vue d'Arabie saoudite, dans un test important pour ses ambitions asiatiques.

La rencontre revêt une importance supplémentaire pour les deux équipes au vu de la valeur des confrontations directes entre elles et de leur volonté d'imposer leur personnalité sur le terrain.

Prochains matchs
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Saudi Pro League

06 nov. 2026

NEO

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ALW

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Division 1

08 nov. 2026

ALA

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La composition d'Al-Ittihad face à Al-Aïn

Gardien de but : Predrag Rajković.

Défense : Muhannad Al-Shanqiti, Carlo Simić, Danilo Pereira, Saad Al-Moussa.

Milieu de terrain : Dion Lopy, Georginio Wijnaldum, Houssem Aouar.

Attaque : Marwan Al-Sahafi, Youssef En-Nesyri, Steven Bergwijn.

La composition d'Al-Aïn face à Al-Ittihad

Gardien de but : Khaled Eisa.

Défense : Lázaro, Ben Khalek, Rami Rabia, Skocić, Rodríguez.

Milieu de terrain : Kaku, Traoré, Palacios.

Attaque : El Housine Rahimi, Yannick Giacomakis.

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