Raheem Sterling semble avoir trouvé un nouveau club après son départ de Feyenoord

Raheem Sterling a été proposé à Vasco da Gama par son agent, selon le journaliste brésilien Lucas Pedrosa. L’attaquant anglais espère relancer sa carrière au Brésil après son départ de Feyenoord.

Reste à savoir si le club brésilien est intéressé par l’arrivée de Sterling. La saison dernière, l’ailier de 31 ans n’a pas vraiment impressionné sous le maillot de Feyenoord.

Sterling a rejoint Feyenoord libre de tout contrat lors du mercato hivernal, en provenance de Chelsea. L’ancien joueur de Liverpool et de Manchester City notamment n’avait plus joué depuis des mois, et cela s’est vu.

Au final, Sterling a bouclé son passage à Feyenoord avec une seule passe décisive. Il n’est pas parvenu à marquer le moindre but à Rotterdam-Zuid.

En juin dernier, Sterling a été impliqué dans un accident sans autre véhicule en Angleterre. Il a percuté la glissière de sécurité avec sa Lamborghini Urus, alors qu’il consommait du protoxyde d’azote.