Raheem Sterling s’exprime pour la première fois depuis son départ du Feyenoord et l’accident qu’il a subi

Raheem Sterling a enfin publié un nouveau message sur Instagram. L’ailier de 31 ans, qui a joué pour le Feyenoord au cours des six derniers mois, avait choisi de rester silencieux ces derniers mois après son départ difficile du De Kuip.

À ce jour, il n’a pas modifié sa photo de profil ni sa biographie, ce qui pourrait laisser penser qu’il est toujours sous contrat avec le club rotterdamois.

Depuis son départ et l’accident sans tiers impliqué avec sa Lamborghini Urus, il ne partage pratiquement plus rien avec ses dix millions d’abonnés.

Vendredi, l’ancien international anglais a fait une apparition lors d’un tournoi junior organisé par Play For The Memory, preuve de sa popularité intacte auprès des jeunes en Angleterre.

Il a publié trois photos accompagnées d’une brève légende : « Superbe journée. » Reste à savoir s’il accordera, dans les prochains mois, une interview sur son passage infructueux au Feyenoord.

Cet été, l’international anglais est à la recherche d’un nouveau défi. La semaine dernière, The Athletic a publié une vidéo analysant le déclin de sa carrière.

Sous le maillot de Feyenoord, il a disputé huit matchs et délivré une passe décisive en 421 minutes de jeu. Le talentueux milieu de terrain Tobias van den Elshout lui a finalement été préféré au poste d’ailier gauche.