Raheem Sterling futur représentant de la Jordan Brand ?

L’international anglais, Raheem Sterling, pourrait devenir le premier footballeur à porter les crampons de la marque américaine.

La marque Air Jordan, créée par Nike en 1988 pour la star Michael Jordan, continue de s’implanter dans le monde du football. Après avoir passé un accord pour habiller le PSG, l’équipementier chercherait à signer un deal avec des joueurs de renom et sapremière cible serait Raheem Sterling, le virtuose de .

Selon les révélations faites par The Telegraph ce lundi, Jordan a fait une proposition de plus de 100M€ à l’ailier anglais, afin que celui-ci porte ses crampons. Actuellement, le joueur d’origine jamaïcaine est engagé avec Nike, mais le deal en question prendra fin au terme de la saison en cours.

La cote de Sterling est actuellement au plus haut, puisqu’il sort d’une saison remarquable avec les Sky Blues, où il a remporté un triplé et marqué 31 buts en 58 matches. Le nouvel exercice part sur de même bases. Lors de l’ouverture du championnat, l’ancien Red s’est offert un triplé contre West Ham.

L'article continue ci-dessous

Un joueur de football qui porte des crampons avec le logo Jumpman, ça ne serait pas une première. Neymar avait déjà eu cet honneur notamment en 2016, mais cela entrait dans le cadre de son engagement avec Nike.

Pour rappel, Air Jordan a équipé le PSG lors des matches de Ligue des Champions la saison dernière. Et ça sera encore le cas cette année. Plus de 300 000 exemplaires de cette tunique "third" avaient été vendus, et les différentes parties ont bon espoir de pouvoir faire mieux en 2019/2020 avec un nouveau maillot rouge tout neuf que Kylian Mbappé s’est chargé de présenter au public le 25 juillet dernier.