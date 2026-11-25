Partager Suivez GOAL sur Google

L'ancien ailier de l'Angleterre Raheem Sterling évite l'incarcération immédiate après avoir reconnu avoir conduit dangereusement en inhalant du protoxyde d'azote. Le joueur de 31 ans a détruit sa Lamborghini à l'heure de pointe du matin. Une juge a dénoncé sa « décision totalement égoïste » avant de lui infliger une peine de prison avec sursis et une interdiction de conduire de deux ans.

Publicité

Sterling évite la prison après son accident en Lamborghini

Sterling a évité l'incarcération immédiate mercredi après avoir reconnu avoir conduit dangereusement, selon Reuters. Le joueur de 31 ans a accidenté sa Lamborghini après avoir inhalé du « gaz hilarant » au volant. Devant le tribunal de première instance de Basingstoke, Sterling a été condamné à 12 mois de prison avec sursis pendant 18 mois. Il a également été interdit de conduire pendant deux ans et condamné à effectuer 100 heures de travail non rémunéré.

Sterling, qui a remporté quatre titres de Premier League avec Manchester City et compte 82 sélections avec l'Angleterre, avait plaidé coupable en septembre de conduite dangereuse, de possession de protoxyde d'azote et de refus de fournir un échantillon de sang.

Une conduite « absolument effroyable » à l'heure de pointe du matin

L'incident s'est produit le 28 mai, à l'heure de pointe du matin, sur les autoroutes M25 et M3 dans le sud de l'Angleterre. Des images d'une caméra embarquée montrent Sterling changer de voie de manière erratique et manquer de heurter le terre-plein central sur la M3.

Un témoin qui a alerté la police a décrit sa conduite comme « absolument effroyable » et a indiqué qu'il inhalait le contenu d'un gros ballon qui lui masquait une grande partie de la route. Après avoir quitté l'autoroute, la Lamborghini de Sterling a percuté un panneau au bord de la route et a été déclarée irréparable. Aucun autre véhicule n'a toutefois été impliqué et personne n'a été blessé.

Publicité Publicité

La police a trouvé Sterling assis sur le siège passager, tenant deux bonbonnes de protoxyde d'azote. La juge Kirsty Allman a condamné son comportement, affirmant qu'il avait agi en « faisant sciemment fi de la sécurité des autres usagers de la route ».

Related Topics

La juge dénonce une « décision totalement égoïste »

La juge Allman n'a pas mâché ses mots à l'égard de l'ailier, qui a joué pour le club néerlandais du Feyenoord la saison dernière. Elle a déclaré que Sterling « a pris la décision délibérée et totalement égoïste de conduire son véhicule sans avoir suffisamment dormi et tout en consommant une drogue de classe C ... exposant un grand nombre d'usagers de la route à un risque important de blessures graves ».

Sterling a ensuite déclaré à la police qu'il avait un « problème avec le protoxyde d'azote ». Son avocat, Jason Bartfeld, a expliqué que le joueur de 31 ans avait commencé à consommer cette substance pendant une période difficile de sa carrière.

Publicité

« Il a pris conscience des différents mécanismes néfastes auxquels il avait recours pour faire face à ses difficultés ... et qui l'ont conduit à commettre cette infraction », a déclaré Bartfeld au tribunal.

Travail non rémunéré et poursuite de sa prise en charge

Malgré la gravité des infractions, Sterling a évité l'incarcération immédiate grâce à d'importantes circonstances atténuantes personnelles. La juge Allman a souligné son travail caritatif et sa prise en charge par des services spécialisés dans les addictions depuis l'accident de mai. L'ancien joueur de Manchester City doit désormais effectuer ses 100 heures de travail non rémunéré et ne commettre aucune autre infraction au cours des 18 prochains mois pour éviter la mise à exécution de sa peine de prison.