Rafael van der Vaart voit un joueur de l’Ajax totalement différent : « Il semble avoir perdu quelques kilos »

Rafael van der Vaart s’attend à ce que Mika Godts quitte encore l’Ajax ce mois-ci pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Il l’a expliqué dans le NOS Voetbalpodcast. Le Belge a déjà trouvé un accord personnel avec le PSG, mais les deux clubs doivent encore s’entendre.

« Je pense qu’au fond de lui, il espère pouvoir aller au Paris Saint-Germain », explique le commentateur Jan Roelfs. « Là-bas, tu joues la Ligue des champions, c’est un grand club et il gagnera bien plus que ce qu’il gagne actuellement à l’Ajax. Ce sont des facteurs qui comptent. C’est un nouveau défi pour lui. »

Dimanche, Godts semblait devoir ‘simplement’ débuter avec l’Ajax contre le PEC Zwolle (victoire 2-0), mais juste avant le coup d’envoi, il a été remplacé par Abdellah Ouazane. Finalement, Godts est tout de même entré en jeu de manière assez remarquable à une demi-heure de la fin.

Godts a lui-même indiqué ensuite qu’il n’était pas totalement en forme juste avant le coup d’envoi, après quoi il a été décidé en concertation avec le staff de l’Ajax qu’il valait mieux qu’il entre en jeu plutôt qu’il ne débute.

Van der Vaart trouve cela étrange. « C’est vraiment du grand n’importe quoi. Soit tu peux jouer, soit tu ne peux pas jouer. Donc c’est une histoire très bizarre », estime l’analyste, selon qui Godts a beaucoup changé.

« Je dois quand même être honnête en disant que je trouve qu’il a bonne mine. Il a, je crois, encore perdu quelques kilos. Il n’a jamais été gros, hein, mais il a un visage très fin et il a l’air très affûté. »

« L’an dernier aussi, c’était toujours lui le plus dangereux, mais il faisait encore parfois des choses stupides. Mais j’ai le sentiment qu’il s’est vraiment entraîné tout l’été. Et il fait aussi les bons choix avec le ballon, donc ce transfert est mérité et il finira bien par se faire », conclut Van der Vaart.