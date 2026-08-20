Ajax est désormais sur le marché pour trouver un successeur à Mika Godts, parti du club. Le nom de Noa Lang est notamment cité pour le poste d’ailier gauche. Rafael van der Vaart a réagi à cette rumeur auprès de Sportnieuws.

L’ancien international néerlandais verrait en tout cas ce transfert d’un très bon œil. « Ce serait vraiment fantastique. Aussi pour les médias, pour les amoureux du football. Il va encore se passer des choses auxquelles on ne s’attend pas. »

Van der Vaart pense que ce passage à l’Ajax serait aussi bénéfique pour l’attaquant. « Parce qu’il peut vraiment se lâcher dans le championnat néerlandais », dit-il. « Et en plus dans son club, hein. Il n’a jamais caché qu’Ajax est son club. »

L’ancien footballeur de 43 ans estime toutefois que Lang serait un renfort immédiat à Amsterdam, mais qu’il devrait être bien encadré. « Il faut mettre quelqu’un avec lui qui, de temps en temps, lui fasse un petit câlin et le chatouille sous les couilles en mode : “Mon gars, qu’est-ce que tu es bon.” Là, tu tiens vraiment un joueur de classe mondiale. »

« Il joue les durs, mais il m’a l’air d’être un garçon extrêmement gentil », estime Van der Vaart. « Si tu lui donnes de la confiance et que tu crois en lui, il peut montrer des choses peut-être encore meilleures que Godts », conclut-il.

Lang a été associé à l’Ajax, qui s’est également vu proposer Leon Bailey (Aston Villa). Le directeur technique Jordi Cruijff semble explorer plusieurs options pour le poste d’ailier gauche.

Cela dit, l’Ajax fait face à de la concurrence dans la course à la signature de l’attaquant de 27 ans. D’après le journaliste spécialisé dans les transferts Florian Plettenberg, Galatasaray est en discussions avec Lang. Naples est en tout cas ouvert à un départ définitif de l’attaquant.