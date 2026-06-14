Rafael van der Vaart tient des propos racistes après Pays-Bas - Japon, avant de se rétracter immédiatement

Pierre van Hooijdonk estime que Micky van de Ven est responsable du but égalisateur (2-2) inscrit en fin de match par le Japon contre l’équipe nationale néerlandaise. Rafael van der Vaart croit identifier le problème, mais il réalise aussitôt que sa remarque est limite et fait rapidement marche arrière.

« En seconde période, ça commençait à ressembler à quelque chose : quelques offensives, le jeu allait d’un camp à l’autre… », débute Van der Vaart dans le studio de la NOS. « Puis les Oranje marquent, et on voit que tout se dérègle à nouveau. »

« On l’a un peu cherché, en quelque sorte. On aurait mieux fait de pousser jusqu’au bout », estime Van der Vaart. Les images du 2-2 en fin de match défilent alors, et Van Hooijdonk désigne sans détour un coupable.

« Je m’intéresse alors au rôle de Micky van de Ven. Il était proche d’Ogawa », analyse l’ancien international. « Il l’a complètement perdu de vue. On le voit faire le tour. Si tu es en marquage individuel, tu es responsable de ton homme. »

« Il est très difficile de le transmettre à un autre… Vous voyez, il est totalement libre. Van de Ven a disparu. Il peut frapper de la tête sans opposition. »

« Un corner parfait est très difficile à défendre », renchérit Van der Vaart. « Celui-ci avait la bonne vitesse, juste au-dessus de la ligne des cinq mètres. Avec un peu de chance, il rentre, mais le corner était génial. »

Pour expliquer l’étonnant manque de conviction de Van de Ven, Van der Vaart avance, sur le ton de la boutade : « Ils se ressemblent, bien sûr (au Japon, NDLR), peut-être qu’il a pensé que… Je n’ose presque rien dire. »