Brian Brobbey a grandement contribué à la victoire 3-1 des Pays-Bas face à la Tunisie en inscrivant un but. L’attaquant a ensuite accordé une brève interview à la NOS. Ses réponses, étonnamment laconiques, ont amusé Rafael van der Vaart et les téléspectateurs.

L’avant-centre a expliqué qu’il voulait se mettre en valeur durant la Coupe du monde. Interrogé sur sa satisfaction d’avoir réussi cet objectif, il a simplement rétorqué : « Très content. »

De retour en plateau, la NOS a immédiatement basculé en studio, où Van der Vaart, entre autres, n’a pas pu retenir son rire face à cette « interview sans fioritures ».

« Je me dis… Je ne sais pas s’il a une petite amie, mais si tu vas à un rendez-vous et que tu parles comme ça, elle va quand même s’enfuir, je suppose ? »

C’est vraiment génial. Quel gars sympa ! Et si ça marche bien pour lui, ce genre d’interviews devient encore plus amusant, bien sûr », conclut Van der Vaart en riant.

L’avant-centre de Sunderland, qui avait commencé la rencontre face au Japon sur le banc, a ensuite été aligné d’entrée contre la Suède et la Tunisie.

Il semble peu probable qu’il cède bientôt sa place de titulaire. Après ses deux buts contre la Suède, il a de nouveau trouvé le chemin des filets face à la Tunisie, portant son total à trois réalisations dans ce Mondial.