Rafael van der Vaart se tient les côtes en assistant à l’interview en direct de Brian Brobbey : « Je ne sais pas s’il a une petite amie, mais… »

Brian Brobbey a grandement contribué à la victoire 3-1 des Pays-Bas face à la Tunisie en inscrivant un but. Après la rencontre, l’attaquant a accordé une brève interview à la NOS, répondant de manière si lacunaire qu’il a provoqué l’hilarité de Rafael van der Vaart et des téléspectateurs.

Il a expliqué qu’il voulait se mettre en valeur lors de la Coupe du monde, puis, interrogé sur sa satisfaction d’y être parvenu, il a simplement lancé : « Très content. »

De retour en plateau, la NOS a immédiatement sollicité les réactions des consultants, parmi lesquels Rafael van der Vaart, visiblement amusé par cette « interview sans fioritures ».

« Je me dis… Je ne sais pas s’il a une petite amie, mais si tu vas à un rendez-vous et que tu parles comme ça, elle va quand même s’enfuir, je suppose ? »

C’est vraiment génial. Quel gars sympa ! Et s’il continue comme ça, ce genre d’interviews deviendra encore plus agréable », conclut Van der Vaart en riant.

Brobbey vit pour l’instant un Mondial fantastique. L’attaquant de Sunderland a débuté sur le banc lors du premier match de groupe contre le Japon, mais il a ensuite été titularisé face à la Suède puis contre la Tunisie.

Il semble peu probable qu’il cède bientôt sa place de titulaire. Après ses deux buts contre la Suède, il a de nouveau trouvé le chemin des filets face à la Tunisie, portant son total à trois réalisations dans ce Mondial.