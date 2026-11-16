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Lundi soir, Rafael van der Vaart a couvert Frenkie de Jong d’éloges. Le consultant et ancien footballeur de haut niveau regrette son absence avec les Pays-Bas face à l’Allemagne, comme il l’a confié à la NOS.

« Frenkie est toujours critiqué, et c’est parfois justifié », commence Van der Vaart dans l’avant-match de la rencontre des Pays-Bas en Ligue des nations de l’UEFA. « C’est aussi parce que nous attendons toujours beaucoup de lui. »

« Face à la Grèce, il était de nouveau là. Il fait tout simplement partie du très haut niveau mondial. Il peut toujours faire la différence. Par ses dribbles, par ses passes. On voyait aussi qu’il se sentait bien. »

« C’était aussi très facile, et à 4-0, pour moi, on peut tout tenter », poursuit Van der Vaart. « Parfois, je trouve qu’il joue encore trop latéralement, mais il peut aussi donner ces passes en profondeur. Je suis content qu’il le montre maintenant. »

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Selon Van der Vaart, la bonne prestation de De Jong contre la Grèce doit aussi en partie à la présence de Joey Veerman au milieu de terrain des Pays-Bas. « Ils se stimulent aussi un peu l’un l’autre. »

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« Quand il voit Veerman donner un ballon comme ça, il se dit : tiens, je peux le faire aussi. J’ai trouvé qu’ils formaient une très bonne association. C’est dommage qu’ils ne puissent pas jouer ensemble ce match contre l’Allemagne. »

De Jong a joué 45 minutes vendredi dernier lors du match de Ligue des nations contre la Grèce (victoire 7-0). « Je reviens tout juste de blessure, donc c’était très bien comme ça », a-t-il expliqué à la NOS. « Par précaution ? Oui. Ce n’est pas comme si j’avais déjà beaucoup de rythme de match. Avec tous ces déplacements et, bien sûr, un peu mes antécédents, il n’était pas nécessaire de prendre de risque. »

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Peu après, Xavi a pourtant déclaré, de manière surprenante, que la sortie de De Jong avait une autre cause. « Il a dû sortir à cause de sa condition physique ? Non, non, non. Il avait un peu mal au dos. Il m’a dit : ‹ Mister, je ne peux pas continuer. › Il avait déjà mal avant le match. Pourra-t-il rejouer lundi (contre l’Allemagne, ndlr) ? Oui, je pense. »

Un jour plus tard, il est apparu que De Jong allait retourner à Barcelone pour continuer à travailler sur sa condition physique. Depuis, le club a publié un communiqué indiquant qu’il s’est seulement fait une élongation d’un muscle de la hanche. Il pourrait déjà être de retour le week-end prochain pour le match contre Villarreal.