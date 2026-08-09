Rafael van der Vaart s’agace du narratif autour de Julian Brandt : « Il peut s’estimer heureux de jouer pour l’Ajax ! »

Avec Julian Brandt, Ajax a attiré, selon beaucoup, un joueur de très grande classe. L’international allemand aux 48 sélections a déjà montré ses qualités lors de ses deux entrées en jeu et a, de plus, inscrit dimanche contre le PEC Zwolle (0-2) son premier but sous les couleurs amstellodamoises. Le consultant Rafael van der Vaart se réjouit de son arrivée, mais s’agace du récit selon lequel Ajax devrait être reconnaissant que Brandt, ou un joueur de ce calibre, évolue pour son club.

Brandt a fait ses débuts avec Ajax en milieu de semaine lors du match de Conference League contre le Shelbourne FC. Durant son entrée en jeu d’un peu moins d’une demi-heure, il a distillé de superbes passes et aurait même pu signer plusieurs passes décisives. Contre le PEC, il a plié le match en reprenant avec sang-froid un service de Mika Godts.

L’ancien joueur du Borussia Dortmund et du Bayer Leverkusen semble ainsi rapidement parti pour devenir un succès dans la capitale. « Je trouve exagéré que l’on dise : “si un joueur comme ça joue à l’Ajax, ils peuvent s’estimer très reconnaissants” », lance Van der Vaart, visiblement incrédule.

« Eh bien, désolé, mais je trouve qu’Ajax est tout simplement un très grand club. C’est lui qui peut être reconnaissant de jouer pour l’Ajax ! C’est un très bon joueur, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. Je le trouve quand même un peu beau parleur quand tout va bien. Quand tout lui réussit, tout fonctionne, et quand ça tourne mal, on va aussi s’en agacer. »

« Mais on voit bien, avec ses passes... C’est dans tous les cas une bonne recrue. Mais nous n’avons pas à être reconnaissants qu’il vienne à l’Ajax ! Si nous en sommes tombés aussi bas, alors je rentre chez moi », a ajouté Van der Vaart.

Pour Marc ter Stegen, le match à Zwolle marquait ses débuts comme titulaire avec Ajax. Le gardien prêté par le FC Barcelone a impressionné en première période avec un superbe réflexe. « C’était un arrêt fantastique, vraiment très bien réalisé », a ajouté sa collègue consultante Leonne Stentler.

« Comme on le connaît, ce n’était vraiment pas un arrêt facile. Le carton rouge (pour Sherel Floranus, NDLR) a été crucial, mais les entrants l’ont aussi été. Tolu, en particulier, a fait forte impression », a poursuivi Stentler. Tolu Arokodare a été de grande valeur avec sa passe décisive pour Jorthy Mokio sur le 0-1. Brandt a plié le match dans le temps additionnel.