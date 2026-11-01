Rafael van der Vaart n’en croit pas ses yeux en Eredivisie : « On dirait Bergkamp ou Van Basten »

Rafael van der Vaart s’est régalé dimanche en regardant Wout Weghorst. L’attaquant du FC Twente a inscrit quatre buts lors de la victoire 0-9 face à Excelsior en VriendenLoterij Eredivisie. Après l’expulsion de Nesto Groen, Excelsior a joué presque toute la rencontre à dix.

Twente a infligé une lourde correction à Excelsior à Rotterdam. Weghorst a inscrit les buts du 0-1, du 0-2, du 0-3 et du 0-7. « Cet après-midi était vraiment unique », a déclaré Van der Vaart dans Studio Sport. « Je l’ai vu marquer des buts qui ressemblaient à ceux de Bergkamp et de Van Basten. Il a vraiment été fantastique. Il faut aussi savoir le reconnaître. »

« Bien sûr, beaucoup de gens le trouvent agaçant. J’en faisais partie. Mais aujourd’hui, tout lui a réussi. Tout était beau. Je me suis vraiment régalé. »

L’autre grand artisan de la victoire de Twente a été Sondre Ørjasæter. Le Norvégien a délivré cinq passes décisives, une performance jamais réalisée au cours de ce siècle dans un match d’Eredivisie.

« C’est de la folie », a réagi Imke Courtois, également présente. « Je trouve que c’est un très bon joueur, notamment parce qu’il joue très facilement du pied gauche comme du droit. Il peut passer par l’extérieur ou repiquer à l’intérieur. Il est aussi très rapide sur les premiers mètres et garde une bonne vision du jeu. »

Van der Vaart partage son avis. « J’ai aussi pris plaisir à le regarder. Tout était parfait. Mais je dois dire que voir un 9-0 en Eredivisie me rend un peu triste. »

« Prendre un carton rouge puis s’effondrer ainsi, ce n’est pas très bon pour le championnat. Cela dit, Twente a tout simplement une bonne équipe, capable d’en profiter face à dix joueurs. Mais c’est surtout Weghorst que j’ai pris plaisir à regarder. »