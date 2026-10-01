Rafael van der Vaart est impressionné par l’évolution de Vangelis Pavlidis. Lorsque l’attaquant, aujourd’hui âgé de 27 ans, évoluait encore à Willem II il y a quelque temps, Van der Vaart ne s’attendait pas à ce que Pavlidis devienne un avant-centre de tout premier plan.

Pavlidis a joué aux Pays-Bas de 2019 à 2024. D’abord pour Willem II, puis pour l’AZ. Il y a deux ans, il a quitté le club d’Alkmaar pour Benfica contre dix-huit millions d’euros.

Au sein du club portugais, Pavlidis réalise d’excellentes performances. Lors des 123 matches officiels disputés jusqu’à présent par Pavlidis avec Benfica, il a inscrit 74 buts et délivré 22 passes décisives.

Jeudi soir, il affrontera les Pays-Bas avec la sélection grecque en Ligue des nations. C’est pourquoi l’évolution de Pavlidis est évoquée sur la NOS.

« Un bon joueur », estime Wim Kieft. « Je l’ai toujours trouvé bon. Mais à ce moment-là, je n’aurais jamais imaginé qu’il deviendrait aussi fort à Benfica et qu’il en marquerait autant. »

« C’est un magnifique footballeur. Il a toujours le contrôle du ballon, il peut se retourner sur de courtes distances et c’est un formidable point d’appui. Je l’ai toujours trouvé très bon. »

Van der Vaart tient un tout autre discours. « Je ne le trouvais vraiment pas bon du tout. Mais Pierre (van Hooijdonk, ndlr) me disait toujours que c’était un très bon joueur. Et Pierre a eu incroyablement raison. Il franchissait un cap à chaque fois. Et maintenant encore. »