Rafael van der Vaart : « Il enfile un maillot du Feyenoord et fait tout de suite dans son pantalon »

Rafael van der Vaart estime que tous les joueurs ne sont pas capables de supporter la pression liée au fait de jouer dans un club de haut niveau. C'est ce qu'il a déclaré lors de l'émission de football « Studio Voetbal » diffusée par la NOS.

La discussion s'enflamme lorsque Wim Kieft aborde le sujet des arrières latéraux du FC Twente. Mats Rots et Bart van Rooij réalisent tous deux une excellente saison à Enschede.

Ce dernier a d'ailleurs été le héros des Tukkers samedi dernier contre l'Ajax grâce à un superbe but. « Mats Rots est vraiment un bon footballeur », déclare Kieft. « Le FC Twente a une idée et une intention. Les arrières latéraux sont techniquement très solides. »

Van der Vaart prend alors la parole. Il s'adresse à l'auteur du premier but, Ramiz Zerrouki. Le milieu de terrain algérien a bénéficié d'un peu trop d'espace laissé par Jorthy Mokio et a battu Maarten Paes dans le petit filet.

« Ramiz Zerrouki était fantastique au FC Twente, il enfile un maillot du Feyenoord et se met à trembler. Maintenant, il est à nouveau le meilleur sur le terrain », déclare Van der Vaart, qui souhaite ainsi faire passer un message.

« On a vu Owen Wijndal à l’AZ. Il enfile le maillot de l’Ajax et il n’est plus rien. Il y a des joueurs qui ne sont pas à la hauteur des grands clubs et il faut un peu de chance pour que quelqu’un le soit. »

« Tout ce que l’on voit actuellement au FC Twente : je trouve que Thomas van den Belt est un joueur fantastique, c’est vraiment un joueur formidable. Mais au Feyenoord, il n’était pas assez bon. Il y a beaucoup de joueurs qui s’en sortent bien dans des clubs de deuxième rang, car la pression y est tout simplement beaucoup moins forte. »