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Rafael van der Vaart n’apprécie guère la prestation des Pays-Bas face à l’Allemagne. Menés 1-0 à la pause, les Néerlandais manquent surtout de concentration, selon Van der Vaart.

Il cite l’exemple de Tijjani Reijnders, qui a gâché une énorme occasion dès le début du match. Pourtant, vendredi dernier, il était en grande forme contre la Grèce (7-0), avec un triplé.

« Bien emmené par Quinten Timber, qui se lance ensuite dans une formidable percée », décrit Van der Vaart sur la NOS à propos de l’attaque des Pays-Bas à la quatrième minute. « Mais ce qui se passe ensuite, à la fin… »

Il fait référence au contrôle de Reijnders. Le milieu d’Al-Qadsiah a semblé hésitant et a laissé le ballon rebondir beaucoup trop loin de son pied. La grosse occasion des Pays-Bas s’est ainsi envolée.

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« Ça, je trouve vraiment… Je trouve ça tout simplement très mauvais. Je trouve ça vraiment très mauvais ! », soupire Van der Vaart. « Ça peut arriver, mais il faut simplement contrôler le ballon tranquillement. Le maîtriser. »

Alors que les consultants de la NOS sont très déçus de la première période des Pays-Bas, le sélectionneur Xavi ne semble pas aussi préoccupé. Le sélectionneur espagnol a décidé de ne procéder à aucun changement à la pause.