Rafael van der Vaart avoue ne rien comprendre à Erik ten Hag et déclare : « Je trouve ça vraiment triste. »

Rafael van der Vaart s’étonne que certains entraîneurs soient si obsédés par le football qu’ils en oublient presque d’en profiter. Il cite notamment Erik ten Hag lors de l’émission « NOS WK Avond ».

Au cours de ce programme, on rappelle que Nordin Amrabat et Wim Kieft, présents en tant qu’analystes, ont collaboré au PSV : entre 2009 et 2011, Kieft était entraîneur adjoint et Amrabat évoluait comme joueur.

Kieft se souvient s’être rapidement rendu compte que ce rôle ne lui convenait pas : « Je n’étais pas fait pour ça, et je l’ai compris très vite. »

« J’étais là-bas avec Ten Hag et Fred Rutten, et ce sont vraiment deux passionnés. Toute la journée, on ne parlait que de trajectoires de course, d’analyses tactiques… Ils s’en sortaient extrêmement bien, mais je me suis vite dit : je ne me vois pas faire ça pour le reste de ma vie », raconte Kieft.

Van der Vaart réagit : « Avec de tels entraîneurs, impossible de parler de l’endroit où l’on sort ce soir, n’est-ce pas ? Ou de ce que l’on va boire. C’est vraiment pénible. Prenons Ten Hag : quand l’Ajax bat le Real Madrid 4-1 à Madrid, on se dit quand même “Eh bien…” »

« Le lendemain, il était déjà dans l’avion pour décortiquer le Fortuna Sittard. C’est triste, non ? Il faut aussi savoir profiter de la vie. Après une victoire 4-1 à Madrid, on ne devrait pas passer la journée suivante à analyser le Fortuna Sittard. »

Amrabat estime que Ten Hag regrette sans doute de ne pas avoir savouré cet instant. « Ça m’arrive aussi parfois. Je me rends compte à certains moments que je n’y ai pas du tout prêté attention. Le temps passe si vite, il faut parfois profiter davantage de la vie. »