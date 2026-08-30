Rafael van der Vaart s’est encore régalé de Steven Berghuis lors de Telstar - Ajax (0-4), comme il l’a fait savoir sur NOS Studio Sport. Le routinier a été d’une grande valeur pour les Amstellodamois avec un but et deux passes décisives.

« Nous venons de voir Berghuis, moi je le garderais tout simplement », a lancé Van der Vaart dans un conseil pressant adressé à Jordi Cruijff. « En réalité, il reste encore le meilleur joueur dans tous les domaines. »

« Ils vont chercher quelqu’un d’autre à Gérone, Tsygankov, c’est un bon joueur. Mais Berghuis est encore si important pour cette équipe. J’en suis certain », a ajouté Van der Vaart.

Viktor Tsygankov a été officiellement présenté cette semaine comme la nouvelle recrue de l’Ajax. L’ailier de 28 ans arrive de Gérone pour un peu moins de cinq millions d’euros et a signé un contrat jusqu’à la mi-2029.

Une sacrée concurrence, donc, pour Berghuis, qui pourrait entre-temps être autorisé à quitter la Johan Cruijff ArenA pour le bon montant. Pour l’instant, il ne semble toutefois pas que le gaucher de 34 ans veuille lui-même partir de l’Ajax.

Berghuis ne s’inquiète absolument pas de l’arrivée de Tsygankov. Mieux encore, il est heureux que l’Ukrainien rejoigne l’Ajax. « Les bons joueurs sont toujours les bienvenus », a-t-il déclaré à ESPN.

« Quand je suis arrivé à l’Ajax et que Neres et Antony étaient encore là, on disait aussi que ça ne pouvait pas fonctionner ensemble. Je pense que les bons joueurs peuvent toujours jouer ensemble. »