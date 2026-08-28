Rafael Leão va quitter l’AC Milan après sept ans. Matteo Moretto et Fabrizio Romano, entre autres, indiquent qu’il a trouvé un accord personnel avec Galatasaray, où il va toucher douze millions d’euros nets par an.

Vendredi, il avait déjà été révélé que Galatasaray avait trouvé un accord avec Milan sur une indemnité de transfert de 40 à 45 millions d’euros. Leão lui-même avait toutefois, selon The Athletic, une préférence pour Aston Villa, également intéressé.

Galatasaray a cependant tout fait pour convaincre Leão et a revu son offre salariale à la hausse. Il était connu qu’il pouvait gagner 10 à 12 millions d’euros nets par saison et, selon Moretto, ce montant est donc passé à 12 millions, sans les éventuels bonus.

Leão évolue à Milan depuis l’été 2019. Le club l’avait alors recruté en provenance du LOSC pour une indemnité de transfert de 49,5 millions d’euros.

Depuis, le Portugais a disputé pas moins de 291 matches officiels sous les couleurs des Milanais. Il y a inscrit 80 buts et délivré 65 passes décisives. Son contrat à San Siro courait encore jusqu’à la mi-2028.

Leão va lutter pour une place avec Baris Alper Yilmaz à Galatasaray, actuellement titulaire habituel sur l’aile gauche à Rams Park. Leão va devenir la deuxième grande recrue de Galatasaray cet été, après Aleksey Batrakov.

Le milieu offensif russe (21 ans) est arrivé en provenance du Lokomotiv Moscou pour 25 millions d’euros. Galatasaray a entamé la saison de Süper Lig de manière quelque peu décevante avec quatre points en deux matches.