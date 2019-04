Rafael Benitez attiré par la Ligue 1 ?

En fin de contrat à Newcastle l'été prochain, le coach espagnol Rafael Benitez se verrait bien poursuivre son parcours en Ligue 1.

José Mourinho n'est pas le seul technicien de renom à envisager une expérience dans le championnat français. Ça serait aussi le cas de Rafael Benitez. Le chevronné coach espagnol serait intéressé par la possibilité de coacher en . Et dans cette optique, il se serait même lié avec une société française qui gère les intérêts de personnalités sportives. C'est ce que révèle L'Equipe ce jeudi.

La société en question se nomme Score Agencies et elle est basée à . À sa tête on retrouve un agent français répondant au nom d'Alexandre Bonnefond. Des représentants de cette structure se seraient rendus dernièrement en pour passer un deal avec le coach champion d'Europe 2005 et son agent, le Britannique Richard Green. Jusqu'au 1e septembre prochain, la mission de Score Agencies est chargée de réunir les différentes offres dont Rafa pourrait faire objet dans l'Hexagone et les lui soumettre.

Où pourrait bien atterrir Benitez si jamais il se décide de traverser la Manche et découvrir son quatrième grand championnat européen ? Comme pour le Special One, il n'y a pas pléthore de destinations qui apparaissent réalistes. Lyon et Marseille pourraient être des endroits susceptibles de le tenter. Mais, encore faut-il que les responsables de ces deux institutions franchissent le pas et parient sur un coach étranger. Il y a à peine quelques heures, Jean-Michel Aulas, le président de Gones, avait considéré cette éventualité comme très peu probable.

Pour rappel, Benitez entraine depuis 2016. Son contrat avec les Magpies arrive bientôt à expiration. Le technicien ibérique a indiqué qu'il ne s'exprimera pas sur son avenir avant que le maintien de son équipe en ne soit assuré. La volonté de son club est de retenir, mais lui doute de plus en plus de sa capacité à hisser ce club à la hauteur des autres grandes équipes anglaises.