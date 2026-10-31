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SOCCER CPL D1 PATRO EISDEN VS RSCA FUTURESGetty Images
Adhe Makayasa
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Radja Nainggolan risque deux ans de prison et 105 000 € d’amende : le parquet de Bruxelles accuse l’ancien joueur de la Roma et de l’Inter de blanchiment d’argent

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Une peine de deux ans de prison et une amende de 105 000 € ont été requises contre l’ancien international belge Radja Nainggolan, accusé d’infractions financières par les autorités bruxelloises. La procédure judiciaire visant l’ancien milieu de terrain de Serie A, âgé de 38 ans, découle de son arrestation en janvier 2025 dans le cadre d’une enquête antidrogue plus vaste à Anvers.

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Le vétéran belge visé par de graves accusations

Le parquet de Bruxelles a officiellement requis une peine de deux ans de prison ferme et une amende de 105 000 € contre l’ancien joueur de Cagliari pour blanchiment d’argent présumé. Bien que le joueur de 38 ans ait été initialement interpellé par la police en janvier 2025 dans le cadre d’une enquête sur un trafic international de drogue à Anvers, il a toujours clamé son innocence. Le parquet l’a désormais mis hors de cause pour toute implication directe dans un trafic de stupéfiants ou une organisation criminelle.

Un transfert d’argent au cœur de l’enquête

Malgré l’abandon des accusations initiales liées à une organisation criminelle et au trafic de drogue, les enquêteurs estiment que le milieu de terrain, surnommé « Il Ninja » lors de son passage en Italie, doit tout de même être condamné pour avoir manipulé des fonds illicites d’un montant supérieur à 100 000 €. La somme en question lui aurait été remise par son ami Nasr-Eddine Sekkaki, frère cadet du criminel notoire Ashraf Sekkaki.

Détaillant l’opération lors de l’audience, le procureur a déclaré : « Nainggolan a reçu 105 000 € en espèces de Sekkaki, qui lui a demandé de transférer l’argent sur le compte de sa mère. »

En réponse à ces accusations, Nainggolan a expliqué aux enquêteurs qu’il avait simplement emprunté cet argent à Sekkaki pour maintenir son train de vie, après le gel de ses propres comptes bancaires à la suite de son divorce.

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La défense réclame un acquittement total

Nainggolan poursuit sa carrière en deuxième division belge depuis son retour en Europe après un passage en Indonésie, pays d’origine de son père, où il a joué pour Bhayangkara FC, club appartenant à la police, durant la seconde moitié de la saison 2023-24. Il a ensuite rejoint Lokeren en janvier 2025, avant de s’engager un an plus tard avec son club actuel, Patro Eisden.

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Le milieu de terrain n’a pas assisté en personne à la première audience, mais son représentant légal, Mounir Souidi, a confirmé que la défense demanderait un acquittement total lorsqu’elle présenterait ses arguments le mois prochain : « Nous avons déjà démontré que les précédentes accusations étaient sans fondement ; il ne reste que le blanchiment d’argent, mais cette accusation est elle aussi infondée. »

L’audience du 13 novembre approche

Les avocats de Nainggolan doivent présenter officiellement leurs arguments devant le tribunal de Bruxelles le 13 novembre, dans l’espoir de faire abandonner la dernière accusation financière. Selon des médias belges, l’ancien meneur de jeu de la Roma et de l’Inter pourrait assister en personne à l’audience du mois prochain, après avoir manqué la dernière séance. Dans l’attente d’un verdict définitif, il reste sous contrat avec Eisden, club de deuxième division.