Racisme - Selon vous, l'UEFA n'est pas assez impliquée

D'après les résultats du sondage publié mercredi, la majorité d'entre vous estime que l'UEFA pourrait lutter plus efficacement contre le racisme.

Lundi soir, la rencontre entre la Bulgarie et l' (0-6), comptant pour les qualifications à l' , a malheureusement été le théâtre de scènes intolérables. Si la sélection des Three Lions n'a fait qu'une bouchée de son adversaire du soir, elle ne le doit en effet qu'à son courage, la rencontre ayant été interrompue à deux reprises en raison de cris de singes adressés aux joueurs de anglais de couleur.

De nouveaux actes racistes, perpétrés dans une enceinte sportive, donc... Mais quid des sanctions réservées par l'UEFA à l'encontre des protagonistes de ces dérives ? Via un communiqué, Alexsander Ceferin, le président de l'instance de football, avait rappelé mardi que l'institution était impliquée au plus près dans la lutte contre le racisme, avec des sanctions parmi les plus sévères aujourd'hui appliquées.

Selon vous, l'UEFA n'en fait pas assez pour éradiquer le racisme

Néanmoins, la question étant complexe, Goal France vous avait sollicité via un sondage sur le sujet, mercredi matin. La question, posée sur nos différents réseaux sociaux (Facebook et Twitter) était celle-ci : personnellement, estimez-vous l'UEFA assez impliquée dans la lutte contre le racisme ? ​

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que vos avis ne vont pas dans le sens d'Alexsander Ceferin. En effet, sur Facebook, parmi les quelques 1200 votants, 76% d'entre vous ont estimé que l'UEFA ne s'impliquait pas suffisamment pour éradiquer le racisme qui gangrène le football. Tandis que sur Twitter, le "Non" a été encore plus marqué, puisque 82% des 142 votants pensent que l'instance européenne pourrait faire encore plus...