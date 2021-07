Racisme - Peinés pour Bukayo Saka, les Gunners demandent du changement !

Arsenal a publié un communiqué pour prendre la défense de son joueur, victime d'insultes racistes depuis son raté sur pénalty en finale de l'Euro.

Entre la joie et les larmes, il n'y a qu'un pas. Dimanche soir, l'Angleterre s'est inclinée à domicile face à l'Italie, en finale de "son" Euro 2020. La différence s'est faite lors d'une séance de tirs au but qui restera gravée dans les mémoires. Les trois ratés anglais ont été les oeuvres de Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka.

Depuis, de terribles messages racistes sont destinés aux trois jeunes joueurs des Trois Lions sur les réseaux sociaux. Des messages inacceptables, reçus par centaines. Une situation qui ne saurait rester sans conséquences. La FA s'est empressée de réagir ce lundi matin. Arsenal, club de Bukayo Saka, a fait de même.

"Ce sentiment de fierté s'est rapidement transformé en tristesse"

En effet, les Gunners ont adressé un message de soutien à leur jeune prodige, tout en dénonçant fermement les agissements intolérables qui sévissent depuis dimanche soir. "Bukayo est avec nous depuis l'âge de sept ans et tout le club n'aurait pas pu être plus fier de le voir représenter l'Angleterre tout au long du tournoi. On pouvait le sentir dans tout le club. Hier soir, nous avons été témoins du leadership et du caractère que nous avons toujours connus et aimés chez Bukayo. Cependant, ce sentiment de fierté s'est rapidement transformé en tristesse face aux commentaires racistes auxquels notre jeune joueur a été soumis sur ses plateformes de réseaux sociaux".





"Encore une fois, nous sommes tristes de devoir dire que nous condamnons le racisme à l'encontre d'un certain nombre de joueurs noirs. Cela ne peut pas continuer et les plateformes de médias sociaux et les autorités doivent agir pour que ces abus dégoûtants auxquels nos joueurs sont soumis quotidiennement s'arrêtent maintenant".

"Nous avons mis en place des processus en interne à Arsenal pour nous assurer que nos joueurs sont soutenus à la fois émotionnellement et pratiquement sur cette question, mais malheureusement, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Notre message à Bukayo est le suivant : garde la tête haute, nous sommes très fiers de toi et nous avons hâte de t'accueillir bientôt à Arsenal", a écrit le club anglais, touché par ces actes. Un soutien qui sera à coup sûr apprécié par Bukayo Saka et son entourage.