Racisme - Manchester City, Pep Guardiola défend Bernardo Silva

Après l'ouverture d'une enquête pour "racisme" après un tweet du Portugais à son coéquipier Benjamin Mendy, l'Espagnol a pris sa défense.

Bernardo Silva est dans l'oeil du cyclone. L'international portugais est désormais sous le coup d'une enquête pour "racisme" qui a été ouverte par la Fédération anglaise de football. Amis depuis leur passage commun à l'AS où ils ont été champions de , Bernardo Silva et Benjamin Mendy évoluent désormais ensemble sous les couleurs de . Et les deux joueurs sont très complices sur et en dehors du terrain.

D'ailleurs, Bernardo Silva et Benjamin Mendy s'amusent régulièrement à se chambrer sur les réseaux sociaux que ce soit dans des vidéos ou par des posts sur Twitter. Mais ce week-end, l'international portugais s'est fait remarquer par un tweet controversé et est désormais accusé de racisme. Dans ce tweet, il compare le latéral gauche français, avec une photo de lui jeune, à l'emblème des sucreries espagnoles Conguitos qui est de couleur noire.

"Mendy est comme son frère"

L'article continue ci-dessous

"On ne peut même plus plaisanter avec un ami de nos jours", a-t-il ensuite tweeté, devant le tollé médiatique incontrôlé. Bon joueur, Benjamin Mendy n'a pas pris la mouche, en répondant aussi sur les réseaux sociaux : "1-0 pour toi. Tu vas voir !". Pas suffisant toutefois pour calmer l'affaire désormais dans les mains de la FA. Invité à réagir à cette polémique, Pep Guardiola a bien évidemment pris la défense de son ailier portugais.

"S'ils veulent l'interroger, il sera ouvert pour leur parler. Mais avant tout, vous devez savoir de qui vous parlez. S'il y a des suites, ce sera une erreur parce que Bernardo est une personne exceptionnelle. Tout cela n'a rien à voir avec la couleur de la peau ou la nationalité [...] Ils sont tout le temps en train de plaisanter. Benjamin Mendy est comme son frère", a expliqué l'entraîneur espagnol après le succès des siens en Carabao Cup.

Effectivement, Bernardo Silva et Benjamin Mendy sont réellement proche et aiment jouer avec l'humour. Reste désormais à savoir combien de temps la Fédération Anglaise va-t-elle mettre avant de rendre son verdict dans cette affaire et ainsi laisser l'international portugais se concentrer sur le côté sportif. Pour rappel, Bernardo Silva a inscrit son premier triplé avec Manchester City le week-end dernier face à en .