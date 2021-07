Racisme - Le message puissant d'Usain Bolt sur l'état actuel du football

Star de l'athlétisme et grand amateur de football, Usain Bolt est très touché par les attaques racistes dont dont l'objet certains joueurs anglais.

En Angleterre, la déception des fans est immense depuis la finale perdue face à l'Italie. Non, l'Angleterre n'a pas gagné son tant désiré Euro 2020. Oui, la tristesse a du mal à s'atténuer depuis dimanche soir. Néanmoins, force est de constater que certains ont bien du mal à rester dignes dans la défaite. Et c'est un euphémisme...



Depuis la désillusion des tirs au but face à la Nazionale, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka reçoivent d'innombrables messages d'insultes racistes sur les réseaux sociaux. Des attaques d'une violence inouïe, intolérables, qui choquent bien au-delà des frontières de l'Angleterre. Parmi les choqués, un certain Usain Bolt.

"Cela n'a pas sa place dans le football ou en général"

Très engagée dans la lutte contre le racisme, la star de l'athlétisme Usain Bolt est revenue sur les insultes reçues par les joueurs anglais. "C'est tout d'abord horrible d'apprendre ça, pour moi, c'est très dur de voir cela. En tant qu'Africain, et que personne noire, je peux dire que ça doit être dur pour eux. Tu ne peux pas leur reprocher, ce ne sont pas eux qui prennent la décision de qui tire les penalties", a d'abord confié celui qui a toujours été un grand amateur de football, dans des propos rapportés par L'Equipe.

"J'ai vu qu'ils étaient rentrés à la dernière minute. En tant que coach, je n'aurais pas mis toute la pression sur les épaules d'un jeune de 19 ans. C'est vraiment beaucoup de pression. Les insultes ne sont pas justes et je ne peux pas croire que le football aille dans cette direction. J'ai aimé le football durant toute ma carrière, je suis tous ses joueurs, je les encourage. Donc c'est dur de voir une telle chose se produire", a ensuite ajouté le Jamaïcain, choqué par ce déferlement de haine raciale.

"On va tous être contrariés quand quelqu'un rate un penalty. Mais quand cela devient une question de race, cela devient un problème. On peut être en colère contre quelqu'un qui a raté un penalty parce que nous sommes humains. Mais si l'on parle de race, cela n'a pas sa place dans le football ou en général". On ne peut plus clair.